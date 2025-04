Třetí generální kongregace kardinálů zahájila diskusi o církvi a světě

Ve čtvrtek 24. dubna dopoledne proběhlo třetí jednání kardinálského sboru, svolaného po papežově úmrtí, o jehož průběhu informoval vatikánský tiskový mluvčí při následné tiskové konferenci.

Vatican News

Jak sdělil ředitel tiskového střediska Svatého stolce, Matteo Bruni, při brífinku ve čtvrtek 24. dubna, třetí generální kongregace začala v 9.00 modlitbou a skončila ve 12.00 hodin s půlhodinovou přestávkou. Bylo přítomno 113 kardinálů, přičemž počet kardinálů volitelů je dosud nízký. V průběhu této kongregace složili přísahu kardinálové, kteří tak dosud neučinili, v souladu s apoštolskou konstitucí Universi Dominici Gregis. Bylo vyslechnuto 34 příspěvků.

Vatikánský tiskový mluvčí rovněž připojil oznámení týkající se šestého dne Novendialis, tedy devítidenního smutku po papežově úmrtí: Bylo upřesněno, že mši svatou šestého dne Novendialis bude celebrovat kardinál Víctor Manuel Fernández, a nikoli kardinál Farrell.

Poté sdělil, že byli určeni dva duchovní, kteří podle ustanovení Universi Dominici Gregis pronesou kázání. Prvního z nich, které je plánováno na začátek příštího týdne, se ujme Donato Ogliari, opat od sv. Pavla za hradbami. Druhé kázání na začátku konkláve pronese kardinál Cantalamessa.

Během dnešní generální kongregace byly přečteny odstavce 1 až 23 apoštolské konstituce Universi Dominici Gregis. Na závěr se několika příspěvky zahájila diskuse o církvi a světě. Příští generální kongregace se bude konat zítra, 25. dubna, v 9.00 hodin ráno.

S papežem Františkem se zatím rozloučilo více než šedesát tisíc lidí

Od včerejšího rána v 11:00 do dnešního poledne v 13:00 se v bazilice sv. Petra s papežem Františkem rozloučilo 61 tisíc lidí. Pokud to bude potřebné vzhledem k přílivu věřících, také dnes v noci zůstane bazilika otevřena déle než do půlnoci.

Pokračuje každodenní modlitba růžence za papeže Františka

Program pohřební mše, která se bude konat v sobotu 26. dubna, bude zveřejněn v pátek 25. dubna. Již dnes však bylo oznámeno, že obřad uložení do hrobu v bazilice Panny Marie Větší bude soukromý. V sobotu 26. dubna večer v 21:00 se bude v bazilice Santa Maria Maggiore konat růženec na náměstí před kostelem, nikoli uvnitř. Od nedělního rána 27. dubna bude možné navštívit hrob papeže Františka v bazilice Santa Maria Maggiore. Dnes a zítra ve 21 hodin večer, tedy ve čtvrtek 24.4. a pátek 25.4., se v téže bazilice koná modlitba růžence za papeže Františka – dnes jí předsedá kardinál Tagle, kdežto v pátek 25. dubna kardinál Pizzaballa, latinský jeruzalémský patriarcha.