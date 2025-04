Svatý stolec: Zrušení nebo snížení dluhu ve prospěch obyvatelstva

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN monsignor Gabriele Caccia na 58. zasedání Komise pro populaci a rozvoj vyjádřil znepokojení nad nerovnostmi, které přetrvávají mezi zeměmi v oblasti zdravotnictví. Podpora prosperity všech skupin obyvatelstva vyžaduje závazek „k přirozené důstojnosti každého člověka“, politiku, která staví rodinu do centra pozornosti spolu s ekonomickou spravedlností.

Isabella H. de Carvalho - Vatikán



Skutečnost, že mnohé rozvojové země vynakládají více prostředků na oddlužení, místo aby investovaly do „základních potřeb nezbytných“ pro blahobyt obyvatelstva, „není jen ekonomickou nespravedlností, ale také morálním skandálem, který vyžaduje naléhavá opatření“. S touto výzvou vystoupil stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN Mons. Gabriele Caccia na 58. zasedání Komise pro populaci a rozvoj na téma „Zajištění zdravého života a podpora prosperity pro všechny v každém věku“, které se konalo včera 9. dubna v New Yorku. V tomto jubilejním roce, v němž papež František vyzval bohatší státy, aby "odpustily dluhy zemím, které je nikdy nemohou splatit", arcibiskup Caccia zdůraznil význam "takového aktu solidarity". Jde o gesto, které by poskytlo „fiskální prostor pro zásadní investice“ do zdravotnictví a pomohlo zajistit „zdravý život a prosperitu“ pro všechny.



Nerovnosti přetrvávají



„Navzdory významnému pokroku, kterého bylo v posledních desetiletích dosaženo při zlepšování zdraví a prosperity obyvatelstva,“ uvedl stálý pozorovatel ve svém prohlášení, „Svatý stolec s vážným znepokojením konstatuje“, že v oblasti poskytování zdravotní péče, zejména „nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva“, přetrvávají problémy a kritické otázky. Poukázal na to, že například úmrtnost matek a kojenců „zůstává v mnoha částech světa nepřijatelně vysoká“. „Miliony dětí mladších pěti let každoročně umírají z příčin, kterým lze předcházet, jako je podvýživa a infekční nemoci“. Aby byl zajištěn rozvoj a zdraví všech, pokračuje monsignor Caccia, je nezbytné „uznat a řešit hluboké nerovnosti“ v oblasti zdravotnictví, „které přetrvávají mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi“. „Miliony lidí v zemích s nízkými příjmy si nemohou dovolit nebo získat ani tu nejzákladnější lékařskou péči“. Tuto nerovnost, pokračuje, „dále prohlubuje drtivá dluhová zátěž rozvojových zemí“, které nemohou směřovat finanční prostředky na klíčové otázky, jako je odstraňování chudoby, zdraví, výživa nebo přístup k čisté vodě.



Lidská důstojnost a význam rodiny



Mons. Caccia rovněž zopakoval, že tyto výzvy nelze „redukovat na čistě technické otázky“, ale vyžadují „holistický přístup“, který uznává „primát člověka a jeho Bohem dané důstojnosti v každé fázi života“. „Svatý stolec znovu potvrzuje, že podpora zdraví a blahobytu musí vždy začínat pevným závazkem k vnitřní důstojnosti každého člověka v každé fázi života, od početí až po přirozenou smrt.“ V tomto duchu arcibiskup pokračoval a zdůraznil, že je důležité „upřednostňovat politiku, která posiluje a podporuje rodiny“, jež jsou „základním kamenem zdravé a prosperující společnosti“. „Rodina je první školou lidských ctností, kde se děti učí solidaritě, odpovědnosti a péči o druhé. Je také místem, kde se často pečuje o ty nejpotřebnější, jako jsou děti, starší lidé nebo lidé s postižením, poznamenává monsignor Caccia. „Politika, která chrání stabilitu, jednotu a práva rodiny, vytváří nezbytné podmínky pro blaho všech jejích členů a podporuje společné dobro.“