Projevy úcty zesnulému papeži Františkovi (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Vatikán

S papežem se do pátečního rána rozloučilo téměř sto třicet tisíc lidí

Jak sdělilo Tiskové středisko Svatého stolce na sociální síti Telegram, bazilika svatého Petra zůstala otevřena až do 2:30 v noci a znovu otevřena dnes, v pátek 25. dubna ráno v 5:40. Od středy 23. dubna (v 11:00 hodin) do 8:00 hodin dnešního rána se do baziliky svatého Petra přišlo rozloučit s papežem Františkem přes 128 000 lidí.