Pohřeb papeže Františka: zpravodajství vatikánských médií

Vatikánský rozhlas - Vatican News bude v patnácti jazycích, včetně čtyř znakových jazyků, živě vysílat pohřební obřad z náměstí sv. Petra a následný průvod, který doprovodí papežovu rakev ulicemi Říma až do baziliky Santa Maria Maggiore. Využije letecké a pozemní kamery řízené Vatikánským televizním centrem - Vatican Media.

Vatican News

Pohřeb papeže Františka je událost, která přitahuje celý svět, aby se spojil v posledním rozloučení, vyznačující se kolektivní vzpomínkou, která sahá o dvacet let zpět do minulosti, kdy se konala podobná událost, pohřební mše za Jana Pavla II., 8. dubna 2005. Ale především je to jedinečná událost pro současná média, která nikdy předtím nezaznamenala převoz ostatků papeže z Vatikánu na jiné místo, určené k uložení do hrobu. Zítra, 26. dubna, od 10 hodin, bude Vatikánský rozhlas - Vatican News vysílat přímý přenos pohřební mše za papeže Františka a následného průvodu, který doprovodí jeho rakev do baziliky Santa Maria Maggiore, kde bude podle přání samotného papeže uložena do hrobu.

Jazyky a televizní přenosy

Aby bylo možné tuto událost sledovat v co nejširším rozsahu, vatikánská média připravila živý televizní a rozhlasový přenos v 15 jazycích (italština, angličtina, španělština, francouzština, brazilská portugalština, portugalština, němčina, polština, vietnamština, čínština, arabština), včetně 4 znakových jazyků (italština, španělština, francouzština, americká znaková řeč). Televizní přenosy, o které se postará Vatikánské televizní centrum – Vatican Media, budou letecké i pozemní a pokryjí jak oblast náměstí sv. Petra, tak celou trasu papežského pohřebního průvodu až k mariánské bazilice Santa Maria Maggiore. Na redakční úrovni budou písemné a mluvené zprávy, reportáže a analýzy k dispozici v 56 jazycích, které tvoří informační systém Vatikánského rozhlasu - Vatican News a deníku L'Osservatore Romano.

Kanály a platformy přímého přenosu

Podrobnosti pohřebních obřadů dne 26. dubna lze sledovat:

Na portálu Vatican News (www.vaticannews.va)

Na YouTube kanálech Vatican News

Na webovém rádiu Vatikánského rozhlasu Vatican News v 11 jazycích

Na krátkých vlnách v angličtině, francouzštině a portugalštině pro Afriku

Na Facebooku živě v italštině, angličtině, francouzštině, španělštině, portugalštině a němčině

Na Instagramu živě v italštině, portugalštině a němčině

Zpravodajství v italštině

Pro přímý přenos v italštině budou k dispozici tři stanoviště, dvě na Náměstí sv. Petra a jedno před bazilikou Santa Maria Maggiore. Televizní a rozhlasové vysílání začne ze stanoviště pod kolonádou Svaopetrského náměstí (Braccio di Carlo Magno) kolem 8:10. Přibližně v 9:30 se přenos přesune do centrálního studia v sídle Vatikánského rozhlasu, Palazzo Pio, kde bude vysílána reportáž z pohřební mše, která začne v 10:00. Přenos bude sdílen také se stanovištěm u baziliky Santa Maria Maggiore, které bude od rána vysílat modlitby a hlasy věřících. Frekvence používané pro přímý přenos v italštině budou:

- 103,8 FM pro Řím

- 105 FM pro Řím a okolí

- DAB+ digitální rádio (informace na www.digitalradio.it)

- televizní kanál 733 pro oblast Říma

- satelit Eutelsat