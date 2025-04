Pasolini: Pro univerzálnější a inkluzivnější naději

Dnes dopoledne se v Aule Pavla VI. uskutečnila čtvrtá a poslední meditace k Velikonocům, kterou vedl kazatel Papežského domu a která je otevřená všem. Ústředním tématem byla úvaha o Nanebevstoupení Páně a Kristově učení o odchodu, který má dát dějinám svobodu a nový život. Pozdravil papeže Františka, který se vždy „účastnil života své církve".

Isabella Piro - Vatikán



„Adresujeme milý pozdrav Svatému otci, který, jak jsme si jisti, bude za chvíli s námi, účastníkem života své církve“. Takto zahájil kapucín Roberto Pasolini dnes dopoledne, v pátek 11. března, v Aule Pavla VI. poslední ze čtyř postních kázání, přístupných všem, na téma „Zakotveni v Kristu. Zakořenění a zakotvení v naději nového života“.



Po prvních třech zamyšleních se dnes kazatel zastavil u tématu „Rozšířená naděje - odpovědnost nanebevstoupení“, přičemž zdůrazňuje tři aspekty - obrácení, převrácení vzhůru nohama a synergii - a opakuje, že vědět, jak odejít, když už bylo vykonáno vše potřebné, rozšířením hranic naděje, je učení, které Ježíš nabídl lidstvu právě svým nanebevstoupením.



Nepodléhejte syndromu opuštěnosti



Při rozboru úryvku z Janova evangelia, který vypráví o setkání Ježíše a Máří Magdalény po zmrtvýchvstání, otec Pasolini nejprve zdůrazňuje, že je důležité nepropadnout syndromu opuštěnosti, jaký zažívá učednice uzavřená ve svém zármutku a toužící spolu s Ježíšovými ostatky balzamovat také vzpomínku na jeho lásku. Tato tendence balzamovat nepřítomnost, upozorňuje otec kapucín, může vážně poškodit srdce lidstva a zabránit mu znovu se otevřít novému životu.



Kazatel papežské domácnosti, otec Roberto Pasolini, OFMCap. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Vzkříšení se neobrací zpět, ale otevírá se nové naději



Naopak, jakmile ji Zmrtvýchvstalý Pán osloví jménem, cítí se Marie Magdaléna povolána k nové životní naději a právě k ní - zdůrazňuje kazatel - nás chce Zmrtvýchvstání přivést k definitivnímu obrácení: k tomu, které umožní srdci lidstva osvobodit se od smutku a uskutečnit osobní setkání s Kristem a s novostí, kterou On zahajuje. Po Zmrtvýchvstání se totiž nemůžeme vrátit zpět, ale kráčíme vpřed, k Otci, proměněni v nové stvoření. Se Zmrtvýchvstáním,“ pokračuje otec Pasolini, “je tedy překonáno pokušení uzavřít Boha v čase nebo místě, jak by to chtěla udělat Magdaléna.



Velikonoce nejsou náboženskou modloslužbou



Naopak, Pán vyzývá učednici, aby jeho zmrtvýchvstání zvěstovala ostatním a aby v lidstvu spatřila jeho tvář. Vyhýbá se proto riziku, že by se Velikonoce změnily v pouhou náboženskou modloslužbu, Kristus vystoupil na nebesa, aby v dějinách přinesl své podivuhodné znamení: vztahy, které umíme v jeho jménu spřádat a opatrovat.

Nanebevstoupení „vzhůru nohama“: Kristus nechává prostor člověku



V tomto smyslu, vysvětluje dále otec Pasolini, vytváří Nanebevstoupení „převrácení naruby“, tj. definitivní zvrat na existenciální úrovni, protože Kristus opouští jeviště dějin, aby uvolnil místo lidstvu a my se mohli stát živou přítomností Boha v čase a prostoru. Ježíš v podstatě odchází, aby učedníky vyvedl za hranice sebe sama, za hranice iluzí a zklamání, do bodu, kdy se mohou stát plně lidskými, solidárními se svými bratry a sestrami. Nanebevstoupení tak nepřipomíná ideální a abstraktní život, ale spíše umožňuje nalézt Pánovu přítomnost na jakémkoli místě a za jakýchkoli okolností a obrací řád věcí: Duch je ve viditelných skutečnostech, tělo vstupuje do neviditelných skutečností. Kristův návrat do nebe se totiž uskutečňuje spolu s postupem k nebi jeho těla, tedy lidstva, které každý den vydává svědectví o největší lásce.



Poznávání krásy a dobroty každého stvoření



Dobrodružství evangelia, zdůrazňuje kazatel, pokračuje na zemi, mezi prachem a nebem, v synergii. Apoštolové jsou totiž povoláni jít všude a hlásat radostnou zvěst všemu stvoření. U tohoto pojmu - „stvoření“ - se otec Pasolini dále zastavuje a připomíná, že v okamžiku stvoření Bůh viděl, že všechno je krásné a dobré. Z toho vyplývá výzva dívat se na druhé nikoli jako na lidské bytosti, které proto podléhají soudům a požadavkům, ale jako na tvory, jejichž krásu a dobrotu můžeme rozpoznat.



Ježíšova mírnost



Evangelizovat tedy, zdůrazňuje kapucínský otec, znamená především vidět v bližním tvora, třeba i křehkého a rozervaného, třeba i se světly a stíny. Ale přesto ho rozpoznat a s laskavostí přijmout takového, jaký je. To je mírnost Ježíše, který za primární nepovažuje činit druhému dobro, ale především prohlásit, že druhý je dobrý. A v této historické době, pokračoval kazatel, to představuje pro církev novou příležitost: proplouvat dějinami každého člověka s pokorou a úctou, uznávat cestu jednotlivce, aniž by se do ní okamžitě nebo ukvapeně zahrnovalo morální hodnocení.



Aula Pavla VI. (ANSA)

Naslouchání, přijetí a rozlišování



Nakonec, dodává otec Pasolini, donést evangelium až na konec světa neznamená pouze dosáhnout míst vzdálených v prostoru a čase, ale také proniknout s pozorností a úctou do srdce každého člověka, přijmout jeho složitost, obývat s evangelijní moudrostí a pastorační láskou jedinečnost každého z nich a ponechat prostor pro tiché Boží působení. Naslouchání, přijímání a rozlišování jsou tedy základními postoji, abychom zůstali věrní evangeliu, připomíná kazatel, a do centra pozornosti postavili dějiny a důstojnost každého člověka, který čeká, i když o tom neví, na setkání s Boží tváří.



Umět se vzdálit a zároveň zůstat v hlubokém společenství



S nanebevstoupením Páně, pokračuje kazatel, učedníci pochopili možnost žít a jednat společně s ním, a to skrze sílu Ducha. A to navždy ukončilo noční můru osamění, protože díky Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení se lidský život proměnil v jakýsi tanec, pas de deux mezi nebem a zemí. Proto, zdůrazňuje otec Pasolini, v době, kdy se snažíme „vystoupit ze scény“, nám Ježíš ukazuje, jak cenné je umět vystoupit, abychom zůstali v hlubším a autentičtějším společenství.



Výraz univerzální naděje



Život je věčný, nenechává se uvěznit, říká otec kapucín: zdánlivá nepřítomnost Boha na jevišti dějin je ve skutečnosti pozváním pro lidstvo, které je povoláno vtělit se a vydávat svědectví o pravdě evangelia, aniž by ustupovalo protagonismům a monopolům, ale zjevovalo světu plnost času. A to, uzavírá otec Pasolini, je největší naděje, kterou je třeba během jubilea pěstovat: že svět ve víře a tradici církve rozpozná něco krásného a nového, co je schopno vzbudit záchvěv všeobecné naděje.