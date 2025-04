Vatikán

Papeži vzdalo poslední úctu čtvrt milionu lidí

Od středy 23. dubna od 11:00 hodin do dnešního večera, pátku 25. dubna do 19:00 hodin, se do baziliky svatého Petra přišlo rozloučit s papežem Františkem asi 250 000 lidí, sdělil Svatý stolec.