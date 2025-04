Nové osvětlení v Bazilice svatého Petra

Fabbrica di San Pietro ("Huť svatého Petra" pečující nepřetržitě o baziliku) dohlédla na obnovu osvětlení nekropole, archeologických prostor a vatikánských hrobek, stejně jako na práce na pomnících papeže Pavla III. a Urbana VIII. V oblasti bezpečnosti zavedl italský hasičský sbor po dohodě s velitelstvím hasičského sboru Governatorátu městského státu Vatikán nový evakuační plán.

Eugenio Murrali - Vatikán



Šlo o obnovu, která nejenže vnáší nové světlo do prostor, ale také objasňuje historii, umění, spiritualitu a podporuje památkovou péči. "Fabbrica di San Pietro se příslovečně nikdy nezastaví a snaží se opětovat víru a lásku poutníků a návštěvníků, kteří do baziliky vstupují," řekl kardinál Mauro Gambetti, arcikněz Papežské baziliky svatého Petra, generální vikář Jeho Svatosti pro Městský stát Vatikán a prezident Fabbrica di San Pietro, který dohlížel na konzervační a inovační operace, během prezentační konference ve vatikánském tiskovém středisku.



Světlo a paměť



"V srdci Jubilea naděje jsou restaurování pohřebních pomníků papežů Pavla III. a Urbana VIII. a nové osvětlení nekropole a vatikánských grott gestem světla a paměti, které provázejí a budou vždy provázet poutníka v prožitku krásy, kontemplace a víry," řekl kardinál. Nejde tedy o pouhou uměleckou cestu, ale o putování, které je modlitbou. Arcikněz Vatikánské baziliky dále vysvětlil: "Chceme nabídnout ponoření do historie a hluboký prožitek posvátna. Uvidíme archeologické prostory tak, jak je viděli první křesťané, papežové minulých staletí, v nádheře šerosvitu, který připomíná světlo pochodní, jež osvětlovaly zrod církve a naší cesty."

A v bazilice, která běžně přivítá 12 milionů návštěvníků ročně, v tomto Jubileu pravděpodobně dvakrát tolik, je i nový evakuační plán, projekt, který by se mohl stát referenčním, "konkrétním vyjádřením pastorační péče, která dbá o dobro každého návštěvníka". Kard. Gambetti citoval poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2025: „Vyzváni papežem Františkem, abychom byli ‚řemeslníky naděje a obnoviteli často roztržitého a nešťastného lidstva‘,považujeme tato díla nejen za nezbytné technické zásahy, ale za znamení živé církve, vstřícné a pozorné k Božím věcem, k mužům a ženám naší doby žíznícím po lásce, pokoji a radosti, žíznícím po autentické spiritualitě“.



Trilogie světla



Zásahy provedené na náhrobcích, na hrobce Urbana VIII. od Giana Lorenza Berniniho a na hrobce Pavla III. od Guglielma della Porta, doplňují „trilogii světla“, jak ji definoval inženýr Alberto Capitanucci, vedoucí oblasti technického a kulturního dědictví Fabbrica di San Pietro. K zásahu vysvětluje: "Rád na něj vzpomínám jako na třetí dějství trilogie, která začíná baldachýnem, prochází přes monument Katedry a přichází ke dvěma náhrobním monumentům. Jde o návrat k emocionálnímu světlu, které nejen ukazuje, ale samo je výrazem. A světlo je to, které je „vlastní“ obnoveným památkám: „Když si představíme baldachýn, katedru a oba pomníky, zlaté šrafování je vlastně znakem světla, orientace, akcentu“.



Cesta dějinami



Restaurování je také cestou dějinami. Poslední nasvícení nekropole se datuje do jubilejního roku 2000. Profesor Pietro Zander, vedoucí sekce nekropole a uměleckého dědictví Fabbrica di San Pietro, vysvětluje: „Historii světla mají i vatikánské vykopávky, které skončily s jubileem roku 1950. Tehdy se používaly žárovky, pak přišly neonové, v roce 1998 halogenové lampy a nyní nová technologie“. Použitá LED světla respektují místo, jeho citlivé mikroklima s rovnováhou teploty a vlhkosti. Světla mají nastavitelnou teplotu a výkon, takže jsou optimální „nejen pro požitek z vatikánských vykopávek, ale také pro konzervaci“. Vědec dodává: „Je to právě světlo, které doprovází poutníka a návštěvníka na této cestě k hrobu svatého Petra. Je zde také didaktické zaměření, protože přístup k vykopávkám se stává „jakýmsi schodištěm času, kde každý schod představuje sedmdesát let našich dějin. Od našich dnů až do roku 64, kdy apoštol Petr podstoupil mučednickou smrt“. K funerálním monumentům poznamenává: "Po obou stranách Petrova stolce obdivujeme hrobky papežů Pavla III. a Urbana VIII, jejichž restaurování bylo po třech měsících intenzivní práce včera šťastně ukončeno. Ne náhodou jsou umístěny naproti sobě. Pavel III. z rodu Farnese, papež, který povolal Michelangela do Fabriky svatého Petra, je ve skutečnosti tím, kdo inicioval dokončení stavby velké baziliky, která byla sto dvacet let po položení prvního kamene slavnostně vysvěcena 18. listopadu 1626 papežem Urbanem VIII. z rodu Barberiniů.



Podpora mecenášů



Zásahy se těší finanční podpoře několika mecenášů, Kolumbových rytířů - přispěli na nekropoli - Safaviho filantropický institut - přispěl na vatikánské groty a charita sira Harolda Hooda, která přispěla na náhrobek papeže Urbana VIII. Návrh osvětlení pro Nekropoli, Archeologické sály a Vatikánské groty provedla společnost Osram - Zumtobel ve spolupráci s architektkou Alessandrou Reggiani, návrh instalace je dílem Drisaldi Associati a instalaci provedla společnost Chiocci Impianti. Pro realizaci osvětlení v nekropoli přispěla rakouská společnost Zumtobel kvalitním řešením založeným na nejmodernějších technologiích. Zásadní byly také dary od věřících a návštěvníků.