Nicejské vyznání víry průkazem křesťanské totožnosti

Mezinárodní teologická komise vydala dokument „Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel - 1700. výročí nicejského ekumenického koncilu (325-2025)“ věnovaný tomuto církevnímu shromáždění, které se zapsalo do dějin vyznáním víry ve spásu v Ježíše Kristu a v jediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého. Dokument tvoří čtyři kapitoly ve znamení podpory jednoty křesťanů a synodality v církvi.

Letos 20. května si křesťanský svět připomene 1700. výročí zahájení prvního ekumenického koncilu, který se konal v roce 325 v Niceji a který se do dějin zapsal především Vyznáním víry ve spásu v Ježíši Kristu a v jednoho Boha, Otce, Syna a Ducha svatého, které definuje a hlásá. Nicejské vyznání víry, později doplněné konstantinopolským koncilem v roce 381, se v praxi stalo průkazem totožnosti vyznávané víry církve. Z tohoto důvodu se Mezinárodní teologická komise rozhodla věnovat tomuto koncilu, svolanému císařem Konstantinem do Malé Asie, téměř sedmdesátistránkovým dokumentem s dvojím cílem: připomenout jeho základní význam a vyzdvihnout mimořádné zdroje Vyznání víry a znovu je oživit v perspektivě nové etapy evangelizace, kterou je církev povolána prožívat v současné proměně epochy. A to také proto, že se toto výročí koná v době Jubilea naděje a shoduje se s datem Velikonoc všech křesťanů na Východě i na Západě.

Z těchto důvodů není „Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel - 1700. výročí nicejského ekumenického koncilu (325-2025)“, jak zní název dokumentu vydaného dnes, ve čtvrtek 3. dubna, pouhým textem akademické teologie, ale je navržen jako syntéza, která může provázet prohlubování víry a jejího svědectví v životě křesťanského společenství. V Niceji byla navíc poprvé vyjádřena jednota a poslání církve na všeobecné úrovni (odtud název „ekumenický“ koncil) v synodální podobě tohoto putování, čímž se tento sněm stal také referenčním bodem a inspirací v synodálním procesu, do něhož je katolická církev zapojena dnes.

Na dokumentu pracovaly také dvě teoložky

Dokument, který obsahuje 124 bodů, je výsledkem rozhodnutí Mezinárodní teologické komise prohloubit během svého 10. pětiletého funkčního období zkoumání dogmatického významu Niceje. Práci vedla podkomise, které předsedal francouzský kněz Philippe Vallin a kterou tvořili biskupové Antonio Luiz Catelan Ferreira a Etienne Vetö, kněží Mario Angel Flores Ramos, Gaby Alfred Hachem a Karl-Heinz Menke a profesorky Marianne Schlosser a Robin Darling Young. Text byl v roce 2024 jednomyslně odhlasován a schválen v konkrétní podobě a poté předložen ke schválení kardinálu Víctoru Manuelu Fernándezovi, prefektovi Dikasteria pro nauku víry, při němž je komise zřízena. Po obdržení souhlasu papeže Františka tento argentinský kardinál 16. prosince povolil jeho zveřejnění.

Studijní den na téma Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel

Čtyřem kapitolám, v nichž se odvíjejí úvahy teologů, předchází úvod s názvem „Doxologie, teologie a hlásání“ a následuje závěr. Studijní den na téma Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel - 1700. výročí nicejského ekumenického koncilu (325-2025) se bude konat 20. května na Papežské univerzitě Urbaniana od 9 do 19.30 hodin za účasti teologů, kteří se podíleli na přípravě dokumentu, a dalších odborníků z této oblasti.

DOKUMENT MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÉ KOMISE V PLNÉM ZNĚNÍ NAJDETE ZDE