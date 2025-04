Naděje nad umučením, dvě mistrovská díla na výstavě v Castel Gandolfo

V papežském paláci Castel Gandolfo byla zahájena výstava dvou mimořádných obrazů italské renesance: známého "Oplakávání mrtvého Krista" od Giovanniho Belliniho, pocházejícího z Pinakotéky ve Vatikánu, a dosud nepublikovaného Sodomova "Mrtvého Krista podpíraného anděly", zapůjčeného Ctihodným arcibratrstvem Santa Maria dell'Orto z Říma. Výstavu propagují Vatikánská muzea u příležitosti postní doby a Velikonoc.

Srovnání dvou renesančních mistrovských děl. Jedno známé dílo a jedno téměř neviděné, dosud nikdy nevystavené. Oplakávání mrtvého Krista od Giovanniho Belliniho z Pinakotéky ve Vatikánu a Mrtvý Kristus podpíraný anděly od Giovanniho Antonia Bazziho, známý jako Sodoma, zapůjčený z Ctihodné arcikonfraternity di Santa Maria dell'Orto v Římě.



Oba obrazy srovnávané na výstavě

Dvě mistrovská díla v dialogu



Po dobu postní a velikonoční vedou oba obrazy dialog ve výstavních prostorách Apoštolského paláce v Castel Gandolfo. Je pravděpodobné, že se „setkaly“ již ve Vatikánu, když ve 30. letech 20. století Sodomův obraz restaurovala tehdy vznikající Restaurátorská dílna, kterou v rámci papežských sbírek založil Biagio Biagetti.



Giovanni Bellini, 1427-1516, Oplakávání mrtvého Krista se svatými Josefem z Arimatie, Nikodémem a Máří Magdalenou, oltářní obraz, kolem 1475, olej na desce, Pinacoteca Vaticana© Vatikánská muzea (před restaurováním)

Ve znamení naděje



Belliniho Oplakávání vzniklo v 70. letech 14. století. Sodomův Mrtvý Kristus naproti tomu pochází ze samého počátku 16. století. Oba obrazy, vystavené naproti sobě, „uvažují na téma smrti a utrpení našeho Pána, které je však předehrou ke Zmrtvýchvstání,“ vysvětluje ředitelka Vatikánských muzeí Barbara Jatta. „Ani jedno z děl není tak dramatické, aby neponechávalo prostor pro naději. Smrt je předehrou k naději a v rámci Jubilea naděje jsme chtěli prostřednictvím této výstavy předat toto poselství.“



Mistrovské dílo z Pinakotéky ve Vatikánu



Belliniho Oplakávání mrtvého Krista, přestože patří k velkým mistrovským dílům Pinakotéky ve Vatikánu, často žije ve stínu Leonarda, Raffaela a Caravaggia. „Na výstavě,“ podotýká Barbara Jatta, “si ho lze vychutnat a ocenit ještě více než ve Vatikánských muzeích.



Detail rukou na Belliniho Oplakávání mrtvého Krista

Srovnání



„Giambellino,“ pokračuje ředitelka Vatikánských muzeí, “zobrazuje velmi zvláštní okamžik Kristova utrpení: pomazání jeho přáteli. Hra rukou, která jej charakterizuje, je mimořádná. Silná je naopak jasně rafaelovská kresba, která s ikonografií ovlivněnou Leonardem charakterizuje téměř nepublikovaný Sodomův obraz. Ten působil na dvoře Ludovica il Moro, se přestěhoval do Sieny a poté působil v úzkém kontaktu s Rafaelem jak v bytě Julia II., tak ve vile Farnesina v Lungaře“.



Mrtvý Kristus podpíraný anděly od Giovanniho Antonia Bazziho, známého jako Sodoma

„Jedná se o dvě velmi vzdálená díla,“ potvrzuje Fabrizio Biferali, kurátor oddělení umění 15.-16. století ve Vatikánských muzeích.



„Belliniho dílo je základním kamenem benátského malířství posledních desetiletí 15. století. Až do konce 16. století byl vzorem pro Giorgioneho, Tiziana a Lorenza Lotta. Obraz Sodomy o třicet let později navazuje na lombardskou tradici, ale také na tehdy kolující Schongauerovy německé grafiky nebo Dürerovu sérii dřevorytů Velkých pašijí. Oba náměty jsou různým způsobem deklamovány: jeden, Belliniho, je více pozastavený, reflexivní, kontemplativní; druhý, více metafyzický, s anděly korunujícími mrtvého Krista, ale zároveň velmi trýznivý, s evidentní krví a předsunutou rukou již ztuhlou smrtelnou ztuhlostí“.



Detail obrazu od Sodomy

Restaurování



Belliniho deska je cimasa, tj. prvek, který završoval velký oltářní obraz zobrazujícíKorunovaci Panny Marie, který se kdysi nacházel v Pesaru v kostele San Francesco, nyní v Městských občanských muzeích. Než byl vystaven v Papežském paláci v Castelli Romani, prošel velmi citlivým restaurováním, které bylo dokončeno za pouhé tři měsíce, aby mohl být vystaven do postní doby.



Restaurování

Práce provedl maestro Marco Pratelli na konci svého třicetiletého působení v Laboratoři pro restaurování obrazů a dřevěných materiálů Vatikánských muzeí.



„Byla to práce plná velkého nasazení, uspokojení a úsilí,“ svěřuje se. „Je to pro mě velmi cenné a důležité rozloučení. Musím poděkovat ředitelce Barbaře Jattaové, že mi tuto práci svěřila, a vedoucí laboratoře Francesce Persegatiové, která mě neustále doprovázela a podporovala. Byl to krásný dar, že jsem mohl svou cestu zakončit tímto restaurováním“.



Výstava v Castel Gandolfo

„Při odstraňování starého nátěru, který byl časem narušen a zažloutl,“ pokračuje, „jsme našli povrch, který byl silně poškozen čištěním agresivními látkami v 19. století. To výrazně ovlivnilo načasování zásahu a studium metodiky, která by nám umožnila obnovit obrazovou látku, jež byla silně narušena“.



Restaurování

Poškození v průběhu času



Dílo Giovanniho Belliniho prošlo různými historickými peripetiemi: od napoleonského rabování a následného převozu do Francie až po jeho návrat do Vatikánu díky Antoniu Canovovi. Historické události a cesty,“ potvrzuje Pratelli, “ovlivnily stav zachování artefaktu. Po návratu do Itálie se vrchní část, nyní oddělená od oltářního obrazu, jehož byla součástí, stala obohacením vatikánské sbírky. Nelze vyloučit, že čištění vysoce agresivními látkami bylo provedeno ve Francii nebo bezprostředně po jeho návratu“.



Práce, kterou provedl Marco Pratelli, podpořená šetřením vědeckého výzkumného kabinetu Papežských muzeí, znovu vynesla na světlo chromatické kontrasty a hru objemů a závojů, které ochranné laky aplikované při předchozích restaurováních, z nichž poslední pochází z 80. let 20. století, zploštily. „Odstranění laku,“ vysvětluje, “odhalilo oděrky, mezery a chybějící části, což vedlo k cílenému šicímu zásahu, který respektoval umělecké dílo, aniž by ho reinterpretoval. Dnes je malovaný panel chráněn díky klimatickému rámu: rám, v němž je umístěn, opatřený antireflexním sklem, má na spodní straně látku pro regulaci klimatu a vlhkosti.

Vstup na výstavu je zahrnut v běžné vstupence do papežského paláce Castel Gandolfo.