Krvavá Květná neděle na Ukrajině

V Sumách na severovýchodě země dopadly dvě ruské rakety na věřící, kteří se shromáždili k oslavám. Nuncius: Nezbývá než se obrátit k Hospodinu, aby nás ochránil, protože „se zdá, že žádná jiná síla není schopna ochránit mír a život“.

Francesca Sabatinelli - Vatikán



Byli na cestě k modlitbě, ale našli smrt. Byla to krvavá Květná neděle v Sumách na severovýchodě Ukrajiny, 50 kilometrů od ruských hranic, které dnes zasáhl ruský útok, při němž údajně zahynulo více než 30 lidí včetně několika dětí a přes 80 jich bylo zraněno. Dvě balistické střely zasáhly centrum města kolem desáté hodiny dopoledne, když se věřící v přeplněných ulicích ve sváteční den shromáždili na mši předcházející Svatému týdnu. V televizi se objevily ničivé scény s těly na ulicích a hasiči, kteří se uprostřed trosek zničených budov snažili tlumit plameny hořících aut.



Kulbokas: smrt na cestě k modlitbě



„Zbývá jen obrátit se k Pánu,“ zní výzva apoštolského nuncia v zemi, monsignora Visvaldase Kulbokase. „Jak víte, letos slavíme Velikonoce společně podle gregoriánského kalendáře i podle juliánského kalendáře - to jsou jeho dramatická slova zveřejněná pro vatikánská média - dnes jsme měli Květnou neděli, takže i ve městě Sumy se lidé, pravděpodobně různých vyznání, chodili modlit do svých kostelů a při raketovém útoku zahynulo více než 30 lidí, právě když se šli modlit, protože útok zasáhl samotné centrum města. Pro různé oblasti Ukrajiny začíná Svatý týden a nezbývá než se obrátit k Pánu, aby nás bránil, protože se zdá, že žádná jiná síla není schopna ochránit mír a život. Kéž se nad námi Hospodin smiluje“.



Evropská unie: další válečný zločin



Dnešní útok na Sumy je druhým rozsáhlým útokem s vysokým počtem obětí během několika málo dní, jen před více než týdnem došlo ke smrtícímu raketovému útoku na rodné město ukrajinského prezidenta Kryvyj Rih, při kterém zahynulo asi 20 lidí, včetně devíti dětí. „Strašlivý ruský útok balistickými raketami na Sumy,“ píše Zelenskij na Telegramu, „nepřátelské rakety zasáhly normální městskou ulici, každodenní život: domy, vzdělávací zařízení, auta na ulici..... A to se děje v den, kdy lidé chodí do kostela: na Květnou neděli, svátek vjezdu Páně do Jeruzaléma.“ "Strašlivé scény ze Sum," píše na sociálních sítích úřadující mluvčí NATO Allison Hartová "naše myšlenky jsou v tento pro mnohé posvátný den s ukrajinským lidem." Zatímco velvyslankyně EU Katarina Mathernová označuje "strašlivý ruský útok" na Sumy za "další z řady válečných zločinů".