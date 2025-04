Kardinál Parolin: Mír se nevynucuje, z válečné spirály vystoupíme dialogem

Konflikty na Ukrajině a v Gaze, úloha multilateralismu a význam dialogu pro diplomacii Svatého stolce: kardinál státní sekretář rozebírá hlavní otázky mezinárodního dění v rozhovoru pro deník „La Repubblica“. Mír se buduje trpělivě, den po dni, se vzájemným respektem.

Vatican News



Svatý stolec je velmi znepokojen „rizikem eskalace konfliktu“ na Ukrajině, které by způsobilo „další utrpení a nové oběti“, a zároveň uznává, že „by bylo nelidské zbavit Ukrajince práva na obranu“. Tento postoj vyjádřil kardinál státní sekretář Pietro Parolin v rozhovoru pro list „La Repubblica“ k zásadním mezinárodním otázkám. „Jak opakovaně připomněl papež František, mír se nevnucuje, ale buduje se trpělivě, den po dni, dialogem a vzájemným respektem,“ zdůraznil Parolin a projevil uznání každé iniciativě, která by mohla vést k míru, neboť „tato válka nemůže pokračovat“.



Vystoupení ze spirály trvalého konfliktu



Základním problémem je podle kardinála „stále individualističtější pohled na člověka a rostoucí vzájemná nedůvěra mezi členy mezinárodního společenství. Nikdo už nikomu nedůvěřuje. Toto klima vytváří strach, zbrojení, preventivní agresi a spirálu permanentního konfliktu. Právě v tomto kontextu je také úkolem Svatého stolce rozsvítit několik malých světel a oživit slova Petrových nástupců, kteří již více než sto let opakují své ne válce a závodům ve zbrojení, jak v tom pokračuje i papež František“.



Zdůrazňuje „výchozí bod“, tedy že Svatý stolec „jasně podporuje suverenitu a územní celistvost Ukrajiny“, Parolin poznamenává, že „je na samotných Ukrajincích, aby se rozhodli, o čem budou chtít z tohoto hlediska jednat nebo případně ustoupit“. Spravedlivý a trvalý mír bude podle kardinála možný pouze tehdy, bude-li založen na „respektování spravedlnosti a mezinárodního práva“.



Trumpovy USA a multilateralismus



Ministr zahraničí, který zítra 19. dubna přijme při jeho návštěvě Říma amerického viceprezidenta J. D. Vance, pak v rozhovoru odpovídá na otázku týkající se Trumpovy politiky a multilateralismu. „Je jasné, že přístup současné americké administrativy je velmi odlišný od toho, na který jsme zvyklí,“ přiznává Parolin a dodává: „Svatý stolec vždy usiluje o to, aby v centru pozornosti stál člověk, a je tu tolik zranitelných lidí, kteří nesmírně trpí například kvůli škrtům v humanitární pomoci.“ „Svatý stolec,“ upřesnil, „neustále podporuje mnohostranný přístup a věří, že je vždy třeba upřednostňovat mezinárodní právo a konsensus států."



Úloha v obraně multilateralismu by měla připadnout především Evropě. „V této perspektivě,“ říká, „se zdá být nešťastným výraz přezbrojení, které je vždy předzvěstí uzavřenosti a nových konfliktů, aby se odůvodnila potřeba Evropy investovat do vlastní obrany, a to i ve světle neangažovanosti USA v tomto ohledu“.



Státní tajemník vylučuje, že bychom kvůli četným válkám stáli před „rokem nula v dialogu náboženství“: nesmíme upadnout - zdůrazňuje - do „pasti, že bychom čelili střetům náboženské povahy“, protože „by šlo o manipulaci s náboženstvím a duchovními hodnotami pro mnohem pozemštější cíle“.



Význam dialogu



Pokud jde o devastaci v Gaze, Parolin hovoří o údajích a obrazech, které jsou „lidsky strašné a morálně nepřijatelné“. „Legitimní obrana je oprávněná,“ prohlásil, „ale nikdy nemůže znamenat úplné nebo částečné vyhlazení jiného národa nebo popření jeho práva žít ve své vlastní zemi".



V odpovědi na otázku týkající se vztahů s Čínou kardinál potvrdil, že „Svatý stolec jistě zastává úmysl mít v Pekingu vlastní styčný úřad“, což je krok, který v tuto chvíli zůstává „v oblasti žádoucích možností“. Od státního sekretáře nakonec zazněl apel na důležitost dialogu: „Domnívám se, že největším přínosem, který může Svatý stolec v současném mezinárodním panoramatu učinit, je právě dialog: svědectví o jeho důležitosti a jeho praktikování v první osobě, i když je to obtížné, i když by to měla být nepopulární volba a i když by se mohla zdát zbytečná a neproduktivní“.