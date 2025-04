Kardinál Parolin: Lidstvo je sužováno válkou a tyranií dílčích zájmů

Kardinál státní sekretář při mši sloužené ve Svatopetrské bazilice v rámci druhého synodálního shromáždění církví v Itálii ukázal cestu k uzdravení z „šílenství moci“, které postihuje svět těžce zraněný „násilím druhých“.

Benedetta Capelli - Vatikán

Nemocný muž, kterého Ježíš uzdravuje v Jeruzalémě, je symbolem dnešního lidstva, trpícího bolestí a „zatvrzelým srdcem“, které v Kristu může najít uzdravující odpověď. Právě tento obraz použil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin k popisu současného stavu světa a také Evropy při mši svaté sloužené dnes dopoledne, v úterý 1. dubna, u oltáře Katedry ve Svatopetrské bazilice u příležitosti druhého synodálního shromáždění církví v Itálii, které bylo včera zahájeno poselstvím papeže Františka.

Dnešní evangelium k nám promlouvá o nemocném člověku, otroku nemoci, která se stala chronickou. Zdá se, že je to obraz stavu, v němž se dnes nachází lidstvo, a dokonce i naše Evropa. Příliš dlouho je postiženo tyranií osobních zájmů, je ochromeno dynamikou násilí a válek, které mají absurdní důsledky i v politické a ekonomické rovině.

„Chceš být zdráv?“

Kardinál Parolin se pozastavil nad lidstvem, které se vyrovnává se svými selháními „v zajetí šílenství moci na jedné straně a těžce zraněné násilím na straně druhé“. Cestou je tedy návrat k „mocným Ježíšovým slovům“.

Chceš být zdráv? Chceš se opravdu osvobodit od iluzorní logiky, která tě ochromuje? Protože nejprve je třeba uvést do pohybu své vnitřní zdroje. Pokud ano, pak vstaň, vezmi své lehátko a jdi. To znamená osvobodit se od všeho, co ti brání v tom, aby ses vydal k uzdravení a pokoji.

Brána spásy

Osvobodit se skrze „pramen tryskající vody“, kterým je Ježíš, který je schopen, jak vysvětlil kardinál Parolin, „dát znovu rozkvést všemu, čeho se dotýká“.

Svatá brána, otevřená k Jubileu naděje, kterou jste dnes prošli, je výmluvným znamením samotné osoby Spasitele, který otevírá široký přístup k prameni spásy. „Já jsem ty dveře, kdo vejde skrze mne, bude spasen“.

Mše u oltáře Katedry ve Svatopetrské bazilice u příležitosti druhého synodálního shromáždění církví v Itálii (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Vzhlížet k božskému prameni

Státní sekretář se obrací právě k živé vodě, aby osvítil druhé synodální shromáždění církví v Itálii, které se koná ve třetí fázi synody, tedy v té, která je definována jako „prorocká“ a v níž je církev povolána k tomu, aby vtělila do života komunit určitá evangelijní rozhodnutí. Je to „cenný a plodný čas,“ říká pro pastorační volby nadcházejících let. Čas na zahojení ran.

Člověk se neuzdraví radou nebo terapií zvenčí, ale když díky Kristovu slovu může čerpat z vnitřního božského pramene, který v něm přestal proudit. Ježíš tak obnovuje jeho energii, aby se opět osamostatnil.

Uzdravující slovo

Kardinál Parolin se také zabýval výzvami, před kterými dnes církev stojí, jako je „doprovod věřících k uvědomění si toho, kým jsou“, znovuobjevení milosti křtu, protože, jak tvrdil svatý Augustin, pramen vody, která tryská pro věčný život, nikdy nevysychá. „Jsem si osobně vědom toho,“ uvedl, „že vás zvláště trápí otázky spojené s křesťanskou iniciací a předáváním víry, zejména mladším generacím. Nesmíme se však bát“.

Jasnost a misijní podněty budeme čerpat z vědomí, že my křesťané jsme nositeli nezměrného daru. Pak jistě budeme schopni předávat uzdravující slovo, které náš nemocný svět tak zoufale potřebuje.

Kardinál státní sekretář při mši sloužené ve Svatopetrské bazilice v rámci druhého synodálního shromáždění církví v Itálii (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Zdrojem je Kristus

V závěru své homilie státní sekretář Svatého stolce vyzval ke znovuobjevení „jedinečného pokladu“, který křesťané mají, daru, o který se mají dělit s muži a ženami této doby. „Kdybychom si toho byli všichni plně vědomi,“ zdůraznil, „byli bychom autentickými misionářskými učedníky, kteří by se dychtivě dělili o tento nesmírný zdroj, jímž je živá osoba Zmrtvýchvstalého Pána“.

Tento vnitřní zdroj, který přebývá v srdci církve a v srdci každého věřícího, je Kristus, živý Kristus v nás, nevyčerpatelný zdroj vody, která tryská pro věčný život.