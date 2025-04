Jubilea nemocných a zdravotníků se zúčastní více než dvacet tisíc poutníků z celého světa

Akcí, které se budou konat v Římě a ve Vatikánu, se zúčastní pacienti, lékaři, zdravotní sestry, lékárníci, fyzioterapeuti, technici a laboranti z devadesáti zemí. V neděli 6. dubna dopoledne proběhne mše svatá na Svatopetrském náměstí s arcibiskupem Fisichellou, který přečte homilii připravenou papežem Františkem.

Vatican News

Přibližně 20 000 poutníků, mezi nimiž budou pacienti, lékaři, zdravotní sestry, lékárníci, fyzioterapeuti, zdravotničtí technici a laboranti z více než 90 zemí světa, dorazí v sobotu 5. a v neděli 6. dubna do Říma na sedmou z velkých jubilejních akcí: Jubileum věnované nemocným a oblasti zdravotnictví. Tisíce lidí přijedou do Říma z Itálie, dále se zúčastní delegace ze Spojených států, Španělska, Kolumbie, Argentiny a Brazílie, ale také ze zemí jako Francie, Mexiko, Německo, Chorvatsko, Filipíny, Peru, Kongo, Austrálie, Chile, Kongo, Etiopie, Kanada či Kamerun. Mezi přítomnými italskými sdruženími budou skupiny dárců krve ze sdružení Fratres Misericordie d'Italia, ANED - Národní asociace hemodialýzy, Asociace italských katolických lékařů, Dětská nemocnice Bambino Gesù, Nadace Banco Farmaceutico, AVIS a FIDAS - Italská federace asociací dárců krve a Národní federace asociací zdravotníků.

Přečtěte si také 27/01/2025 Papež ke Světovému dni nemocných: Nemocní i zdravotníci jsou „andělé naděje“ Bylo zveřejněno Františkovo poselství u příležitosti 33. světového dne nemocných, který koná 11. února. Slavnostní oslava tohoto dne, odložená z důvodu souběhu s Jubileem, se bude ...

Pouť ke Svaté bráně

Jubilejní akce začne v sobotu 5. dubna ráno, kdy budou mít všichni účastníci možnost prožít od 8 hodin pouť ke Svaté bráně baziliky svatého Petra. V sobotu odpoledne se do ulic italského hlavního města vrátí Dialogy s městem, kulturní, duchovní a umělecké akce na náměstích v centru Říma pořádané sdruženími, organizacemi a hnutími. Na náměstí Piazza di Spagna se od 16 hodin uskuteční setkání s názvem Il valore del dono e della solidarietà (Hodnota daru a solidarity), které pořádá ministerstvo zdravotnictví a na němž vystoupí Mons. Rino Fisichella, Orazio Schillaci, ministr zdravotnictví, Roberto Gualtieri, starosta města Říma, a Francesco Rocca, předseda regionu Lazio. Od 15 do 18 hodin se v prostorách Papežské univerzity Svatého kříže uskuteční konference Hospice = naděje, kterou pořádá římská univerzita Campus Bio-medico na téma paliativní péče. Na náměstí Piazza Risorgimento uspořádá Americká kardiologická asociace od 15 do 17.30 hodin akci, na níž se budou vyučovat manévry kardiopulmonální resuscitace, a to v angličtině, španělštině, francouzštině, polštině a němčině.

Osvětové akce zaměřené na dárcovství krve

Sdružení Fratres ve spolupráci s Národní kanceláří pro zdravotní pastoraci Italské biskupské konference podpoří osvětovou akci na podporu dárcovství krve na náměstí Piazza San Giovanni, kde proběhne mimořádný odběr krve od 7.30 do 13.00. Ve stejnou dobu bude na náměstí Piazza della Chiesa Nuova a na náměstí San Salvatore in Lauro řada zdravotnických federací nabízet od 8.00 do 16.00 zdravotně vzdělávací aktivity. Na náměstí Piazza dell'Oro připravil Úřad pro zdravotní pastoraci římského vikariátu od 16.00 do 18.30 informační a osvětové aktivity na téma závislostí.

Přečtěte si také 29/11/2024 František: Zdravotnictví nemá kvůli tržním zájmům zanedbávat lidskou důstojnost Papež přijal na audienci delegaci z katedry stomatologie Neapolské univerzity u příležitosti 800. výročí založení této univerzity a připomněl, že „žádný život by neměl být ...

Další akce

V kostele Santa Monica na náměstí Piazza Sant'Uffizio 8 se od 16.00 do 17.30 uskuteční konference, která představí blahoslavenou Benedettu Bianchi Porro, studentku medicíny, která zemřela na vzácnou nemoc, v dialogu s její sestrou Emanuelou a donem Andreou Venou, životopiscem a postulátorem kanonizační kauzy této italské blahoslavené laičky. Proběhnou také modlitby za nemocné s eucharistickou adorací a katecheze řeholních kongregací s ošetřovatelskými charismaty. Nadace Banco Farmaceutico navrhne v kostele San Gregorio VII. od 17 do 18.30 hodin setkání s názvem Prendersi cura ed essere curati: dove risiede la nostra speranza? (Pečovat a být ošetřován: v čem spočívá naše naděje?), kterého se zúčastní Mons. Andrea Manto, biskupský vikář pro pastoraci ve zdravotnictví v Římě, Sergio Daniotti, předseda Banco Farmaceutico, a Giorgio Bordin, předseda sdružení Medicina e Persona. V neposlední řadě se ve velké přednáškové síni Papežské lateránské univerzity uskuteční konference podporovaná Národním úřadem pro pastoraci ve zdravotnictví Italské biskupské konference a Vysokou školou pro hospodaření a management ve zdravotnictví při italské Katolické univerzitě, která se bude zabývat přínosem sdružení pacientů k budování lidštější, participativnější a udržitelnější národní zdravotní služby.

Jubileum bude zakončeno v neděli 6. dubna mší svatou na Svatopetrském náměstí, které od 10.30 hodin bude předsedat arcibiskup Fisichella, jenž přečte homilii, kterou pro tuto příležitost napsal papež František.