Kardinál Parolin při druhé zádušní mši: „Milosrdenství nás vede k srdci víry“

Kardinál Pietro Parolin celebroval mši svatou v neděli Božího milosrdenství za papeže Františka a připomněl, že milosrdenství nabízí křesťanům zlatou nit, která spojuje naše životy navzájem a s Kristem. Homilii přinášíme v plné délce.

Drazí bratři a sestry,



vzkříšený Ježíš se zjevuje svým učedníkům, kteří se ze strachu uzavřeli v večeřadle a zamkli dveře (Jan 20,19). Jejich duše je rozrušená a jejich srdce je plné smutku, protože mistr a pastýř, kterého následovali a kvůli kterému opustili vše, byl přibit na kříž. Prožili strašné věci a cítí se jako sirotci, osamělí, ztracení, ohrožení a bezbranní.

Úvodní obraz, který nám evangelium nabízí v tuto neděli, může dobře vystihovat i stav duše nás všech, církve i celého světa. Pastýř, kterého Bůh dal svému lidu, papež František, ukončil svůj pozemský život a opustil nás. Bolest z jeho odchodu, smutek, který nás naplňuje, zmatek, který cítíme v srdci, pocit ztracenosti: to vše prožíváme stejně jako apoštolové, kteří truchlili nad smrtí Ježíše.

Evangelium nám však říká, že právě v těchto temných chvílích k nám Pán přichází se světlem vzkříšení, aby osvítil naše srdce. Papež František nám to připomínal od svého zvolení a často to opakoval, když do centra svého pontifikátu postavil radost evangelia, která – jak napsal v Evangelii gaudium – "naplňuje srdce a celý život těch, kteří se setkávají s Ježíšem. Ti, kteří se jím nechají zachránit, jsou osvobozeni od hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a izolace. S Ježíšem Kristem se vždy rodí a znovu rodí radost" (č. 1).

Velikonoční radost, která nás podporuje v hodinách zkoušek a smutku, je dnes na tomto náměstí téměř hmatatelná; vidíme ji zejména ve vašich tvářích, milí chlapci a dívky, kteří jste přišli z celého světa, abyste oslavili Jubileum. Přijeli jste z mnoha míst: ze všech diecézí Itálie, z Evropy, ze Spojených států, z Latinské Ameriky, z Afriky, z Asie, ze Spojených arabských emirátů... S vámi je dnes ráno na Svatopetrském náměstí skutečně přítomen celý svět!

A vám adresuji zvláštní pozdrav, který směřuji také k biskupům, kteří vás doprovázejí, k kněžím, katechetům a vedoucím vašich skupin. Zvláštní pozdrav, který vyjadřuje přání, abyste pocítili objetí církve a lásku papeže Františka, který by se s vámi rád setkal, podíval se vám do očí a prošel mezi vámi, aby vás pozdravil.

Tváří v tvář mnoha výzvám, kterým musíte čelit – myslím například na technologie a umělou inteligenci, které tak charakterizují naši dobu – nikdy nezapomínejte naplňovat svůj život pravou nadějí, kterou má Ježíš Kristus, živý a vzkříšený ve své církvi. S ním nebude nic příliš velké ani příliš náročné! S ním nikdy nebudete sami ani opuštění, ani v nejhorších a nejtěžších chvílích svého života! On přichází za vámi tam, kde jste, aby vám dal odvahu žít, odvahu sdílet své zkušenosti, své myšlenky, své dary, své sny, odvahu vidět v tváři blízkého i vzdáleného bratra a sestru, které je třeba milovat, kterým máte tolik co dát a zároveň tolik co přijmout, odvahu, abyste byli velkorysí, věrní a zodpovědní v životě, který vás čeká, a abyste pochopili, co má v životě největší hodnotu: láska, která všechno snáší a všechno doufá (srov. 1 Kor 13,7).

Dnes, na druhou velikonoční neděli, neděli in albis, slavíme svátek Božího milosrdenství.

Právě milosrdenství Otce, větší než naše omezení a naše kalkulace, charakterizuje učení papeže Františka a jeho intenzivní apoštolskou činnost, spolu s touhou hlásat a sdílet je se všemi – hlásání dobré zprávy, evangelizace – což bylo programem jeho pontifikátu. Připomněl nám, že „milosrdenství“ je samotné jméno Boha, a proto nikdo nemůže omezit jeho milosrdnou lásku, kterou nás chce pozvednout a učinit novými lidmi.

A je důležité, drazí bratři a sestry, přijmout jako vzácný poklad toto poselství, na kterém papež František tak trval. A – dovolte mi to říci – naše láska k němu, která se v těchto hodinách projevuje, nesmí zůstat pouhou emocí okamžiku; jeho odkaz musíme přijmout a proměnit v žitý život, otevřít se Božímu milosrdenství a stát se také milosrdnými vůči sobě navzájem.

Milosrdenství nás vrací k jádru víry. Připomíná nám, že nesmíme interpretovat svůj vztah k Bohu a své bytí církví podle lidských nebo světských kategorií, protože dobrá zvěst evangelia je především objevem, že jsme milováni Bohem, který má srdce plné milosrdenství a laskavosti pro každého z nás, a to bez ohledu na naše zásluhy; připomíná nám také, že náš život je protkán milosrdenstvím: můžeme se po pádech zvednout a dívat se do budoucnosti, jen pokud máme někoho, kdo nás bezmezně miluje a kdo nám odpouští. Proto jsme povoláni k tomu, abychom své vztahy nežili podle kalkulů nebo zaslepeni sobectvím, ale abychom se otevřeli dialogu s druhými, přijímali ty, které potkáváme na své cestě, a odpouštěli jim jejich slabosti a chyby. Jen milosrdenství uzdravuje, jen milosrdenství vytváří nový svět a uhasí ohně nedůvěry, nenávisti a násilí: to je velké učení papeže Františka.

Ježíš nám ukazuje tuto milosrdnou tvář Boha ve svém kázání a ve svých činech; a jak jsme slyšeli, když se po svém vzkříšení ukázal v večeřadle, nabízí dar pokoje a říká: „Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny; komu neodpustíte, tomu nebude odpuštěno“ (Jan 20,23). Vzkříšený Ježíš tak ustanovuje, že jeho učedníci, jeho církev, mají být nástroji milosrdenství pro lidstvo, pro ty, kdo touží přijmout Boží lásku a odpuštění. Papež František je jasným svědkem církve, která se s něžností sklání k zraněným a uzdravuje je balzámem milosrdenství. Připomíná nám, že bez uznání druhého nemůže být mír, bez pozornosti k těm, kdo jsou slabší, a především nemůže být mír, pokud se nenaučíme odpouštět si navzájem a projevovat mezi sebou stejné milosrdenství, jaké Bůh projevuje vůči našemu životu.

Bratři a sestry, právě v tuto neděli milosrdenství s láskou vzpomínáme na našeho milovaného papeže Františka. A tato vzpomínka je obzvláště živá mezi zaměstnanci a věřícími ve Vatikánském městě, z nichž mnozí jsou zde přítomni, a kterým bych chtěl poděkovat za službu, kterou denně vykonávají. Vám, nám všem, celému světu, papež František posílá své objetí z nebe.

Svěřujeme se Panně Marii, k níž byl tak oddaný, že si vybral místo svého odpočinku v bazilice Santa Maria Maggiore. Ať nás chrání, přimlouvá se za nás, bdí nad církví a podporuje cestu lidstva v míru a bratrství. Amen.