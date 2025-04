Druhá kongregace kardinálů stanovila kalendář zádušních mší

Byly stanoveny termíny slavení zádušních mší za papeže. Budou se konat v průběhu devíti dnů od 26. dubna, kdy je na 10. hodinu dopoledne naplánována pohřební mše, do 4. května v bazilice svatého Petra. Tisková kancelář Svatého stolce informovala, že do středečních 19.30 hodin vzdalo Františkovi úctu téměř 20 000 věřících.

Vatican News



103 kardinálů, kteří se ve středu odpoledne, 23. dubna, zúčastnili druhé generální kongregace - ta začala v 17.00 a skončila v 18.30 - v synodní aule ve Vatikánu, schválilo program tzv. novendiali, slavení zádušních mší za papeže, počínaje pohřební mší 26. dubna v 10.00. Liturgie jsou otevřené pro všechny, ale s účastí, každý den, jiné skupiny, s ohledem na vazby s papežem. V oznámení, které zveřejnila Tisková kancelář Svatého stolce, se upřesňuje, že „tato rozmanitost shromáždění určitým způsobem ukazuje jak rozsah služby nejvyššího pastýře, tak univerzalitu římské církve“. Kardinálové zahájili shromáždění modlitbou Veni, Sancte Spiritus a poté modlitbou za papeže Františka, po níž kardinálové, kteří tak ještě neučinili, složili přísahu.



Kalendář zádušních mší za papeže



Druhá generální kongregace stanovila, že oslavy novendiali se budou konat následovně:



2. den: neděle 27. dubna, 10.30 hodin, na Svatopetrském náměstí. Koncelebraci bude předsedat kardinál Pietro Parolin, bývalý státní sekretář.



Den 3: pondělí 28. dubna, 17.00 hodin, ve Vatikánské bazilice: Římská církev. Koncelebraci bude předsedat kardinál Baldassare Reina, papežův generální vikář pro římskou diecézi.



4. den: úterý 29. dubna, 17.00 hodin, ve Vatikánské bazilice: kapituly papežských bazilik. Koncelebraci bude předsedat kardinál Mauro Gambetti, arcikněz Papežské baziliky svatého Petra ve Vatikánu.



5. den: středa 30. dubna, 17.00 hodin, ve Vatikánské bazilice: Papežská kaple, vyhrazená pouze pro kardinály. Koncelebraci bude předsedat kardinál Leonardo Sandri, viceděkan kardinálského kolegia.



6. den: čtvrtek 1. května, 17.00 hodin, Vatikánská bazilika: Římská kurie. Koncelebraci bude předsedat kardinál Kevin Joseph Farrell, camerlengo Svaté římské církve.



7. den: pátek 2. května v 17 hodin ve Vatikánské bazilice: východní církve. Koncelebraci bude předsedat kardinál Claudio Gugerotti, bývalý prefekt Dikasteria pro východní církve.



8. den: sobota 3. května v 17 hodin ve Vatikánské bazilice: členové institutů zasvěceného života a společností apoštolského života. Koncelebraci bude předsedat kardinál Ángel Fernández Artime, bývalý proprefekt Dikasteria pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života.



9. den: neděle 4. května, 17.00 hodin, ve Vatikánské bazilice: papežská kaple, vyhrazená pouze pro kardinály. Koncelebraci bude předsedat kardinál Dominique Mamberti, protodiakon kardinálského kolegia.



Další generální kongregace se koná dnes ráno od 9 hodin.



Recitace růžence v Santa Maria Maggiore



Ředitel Tiskové kanceláře Matteo Bruni informoval novináře, že od středečního večera do soboty do 21 hodin bude v bazilice Santa Maria Maggiore recitován růženec, a to vždy venku s výjimkou soboty, kdy se bude konat uvnitř. Každý večer jej povede někdo jiný.