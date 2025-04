Dokument „Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel. 1700. výročí ekumenického koncilu v Niceji“

Tiskové sdělení Mezinárodní teologické komise k vydání dokumentu s názvem: „Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel. 1700. výročí ekumenického koncilu v Niceji“. Cílem je nejen připomenout smysl a význam koncilu, který má v dějinách církve nepochybně prvořadý význam, ale také zdůraznit mimořádné zdroje, které od té doby vyznávané Krédo uchovává a znovu oživuje v perspektivě nové etapy evangelizace, kterou je církev povolána prožívat.

Dne 20. května - po 1700 letech - si křesťanský svět připomene zahájení Nicejského koncilu, který se konal v roce 325 v Malé Asii. Jednalo se o první ekumenický koncil v dějinách. Vzešlo z něj Vyznání víry, které se po doplnění na konstantinopolském koncilu v roce 381 stalo průkazem totožnosti víry v Ježíše Krista vyznávané církví. Toto výročí připadá na letošní jubilejní rok, jehož ústředním tématem je „Kristus, naše naděje“ a který se shoduje se stejným datem Velikonoc pro všechny křesťany na Východě i na Západě. Navíc, jak zdůraznil papež František, ve chvíli dějin, jakou právě prožíváme, poznamenané tragikou války a nesčetnými úzkostmi a nejistotami, je pro křesťany tím podstatným, nejkrásnějším, nejpřitažlivějším a zároveň nejpotřebnějším právě víra v Ježíše Krista vyhlášená v Niceji: to je „základní úkol církve“ (Promluva k účastníkům plenárního shromáždění Dikasteria pro nauku víry, 26. ledna 2024).

Mezinárodní teologická komise vydává důležitý a přehledný dokument s názvem: „Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel. 1700. výročí ekumenického koncilu v Niceji“. Cílem je nejen připomenout smysl a význam koncilu, který má v dějinách církve nepochybně prvořadý význam, ale také zdůraznit mimořádné zdroje, které od té doby vyznávané Krédo uchovává a znovu oživuje v perspektivě nové etapy evangelizace, kterou je církev povolána prožívat. Současně vyzdvihuje nezanedbatelný význam těchto zdrojů pro odpovědnou a společnou reflexi změny epochy, která ovlivňuje kulturu a společnost na celém světě. Víra vyznávaná v Niceji totiž otevírá pohled na převratnou a trvalou novost, která nastala s příchodem Božího Syna mezi nás. A vybízí k rozšíření srdce a mysli, aby bylo možné přijmout a užívat dar tohoto rozhodujícího pohledu na smysl a osud dějin: ve světle toho Boha, který skrze svého jednorozeného Syna, jemuž sdělil plnost svého vlastního života, činí skrze své vtělení účastnými na něm i nás. Boha, který na všechny velkoryse a bez výjimky vylévá dech osvobozující od sobectví a vedoucí ke vztahům ve vzájemné otevřenosti a společenství Ducha svatého, přesahující všechny překážky.

Pravda o Bohu, který je láskou a Trojicí a který se v Synu z lásky stává jedním z nás - to je víra, kterou dosvědčuje a předává Nicejský koncil - je autentickým principem bratrství mezi lidmi a národy a přetváří dějiny ve světle modlitby, kterou Ježíš adresoval Otci v bezprostřední blízkosti nejvyššího daru svého života za nás: „Otče, ať jsou všichni jedno, jako ty a já jsme jedno“ (srov. Jan 17,22). Nicejské vyznání víry tedy představuje v srdci víry církve pramen živé vody, z něhož můžeme čerpat i dnes, abychom vstoupili do Ježíšova pohledu a v Něm do pohledu, který má Bůh, Abba, na všechny své děti a na celé stvoření. Počínaje těmi nejmenšími, nejchudšími a zavrženými, s nimiž se Otcův jednorozený Syn, který se stal „prvním mezi z mnoha bratří“ (srov. Řím 8,29), ztotožnil do té míry, že považuje za učiněné jemu samému to, co bylo učiněno každému z nich (srov. Mt 25,40).

Dokument Mezinárodní teologické komise nemá být pouhým textem akademické teologie, ale je předkládán jako cenná a aktuální syntéza, která může užitečně doprovázet prohlubování víry a jejího svědectví v životě křesťanského společenství: nejen obohacovat účast na liturgickém životě a formovat Boží lid v chápání a prožívání víry s novým vědomím, ale také podněcovat a orientovat kulturní a sociální angažovanost křesťanů v tomto náročném epochálním zlomu. Tím spíše, že v Niceji byla poprvé symbolicky vyjádřena jednota a poslání církve na univerzální úrovni (odtud také vyplývá jeho označení za ekumenický koncil) v synodální podobě onoho společného putování, které je mu vlastní. Tím se konstituuje jako autoritativní referenční a inspirační bod v synodálním procesu, do něhož je dnes katolická církev zapojena ve svém úsilí o prožívání konverze a reformy poznamenané principem vztahu a vzájemnosti při poslání, jak to energicky potvrzuje „Závěrečný dokument“ posledního shromáždění biskupské synody vyhlášený papežem Františkem.

Mezinárodní teologická komise proto zve na studijní den k dokumentu Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel. 1700. výročí nicejského ekumenického koncilu (325-2025), který se bude konat 20. května tohoto roku v aule „Svatého Jana Pavla II.“ Papežské univerzity Urbaniana (https://www.doctrinafidei.va/it/commissioni-collegate/commissione-teologica/storia/eventi.html).