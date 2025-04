„Boží architekt“ Antoni Gaudí se stává ctihodným. Don Nazareno Lanciotti bude blahořečen

K poctě oltářů se blíží katalánský umělec, který velkou část svého života zasvětil projektu chrámu Sagrada Familia v Barceloně a své dílo považoval za poslání, jehož cílem bylo dát poznat Boha. Za blahoslavené budou prohlášeni umučený kněz v Brazílii a indická řeholnice Eliswa od Panny Marie. Ctihodnými se stanou také kněží Agostino Cozzolino, Pietro Giuseppe Triest a Angelo Bughetti.

Tiziana Campisi - Vatikán



Papež František ocenil hrdinské ctnosti Antoniho Gaudího, španělského architekta známého po celém světě díky tomu, že řídil stavbu chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Od dnešního dne je tedy velký představitel katalánského modernismu "ctihodný". A ctihodní jsou také tři kněží Pietro Giuseppe Triest, Angelo Bughetti a Agostino Cozzolino, rovněž pro své hrdinské ctnosti. Papež během dnešní ranní audience s kardinálem Marcellem Semerarou, prefektem Dikasteria pro kauzy svatých,povolilvyhlášení dekretů, které se jich týkají, jakož i dekretů o blahořečení Eliswy od Panny Marie, zakladatelky Kongregace třetího řádu bosých karmelitek, nyní tereziánských karmelitánek, a italského kněze misionáře v Brazílii Nazarena Lanciottiho, mučedníka.



Antonio Gaudí, „Boží architekt“



Jeho nejznámějším dílem je Chrám smíření Sagrada Familia. Antonio Gaudí i Cornet, narozený 25. června 1852 pravděpodobně v Reusu, souhlasil s vedením díla rok po položení základního kamene, v roce 1883, ve svých 31 letech. Od té doby se celý život věnoval budování tohoto chrámu, v němž projevil svou uměleckou genialitu, náboženské cítění a hlubokou spiritualitu. Již o pět let dříve získal titul architekta a napsal několik architektonických poznámek - známých jako „rukopis“ z Reusu -, v nichž předložil své návrhy na výzdobu a náboženské stavby a prokázal značné znalosti a oddanost mystériím křesťanské víry. Mladý Gaudí považoval Sagradu Familia za poslání, které mu svěřil Bůh, a s tímto vědomím přetvořil původní novogotický projekt v něco jiného a originálního, inspirovaného přírodními formami a bohatého na symboliku vyjadřující jeho hlubokou víru a spiritualitu, která měla benediktinské a františkánské inspirační zdroje. Jako architekt, ctitel svatého Filipa Neriho, čelil při vedení stavby překážkám a obtížím s odvahou a důvěrou v Boha a snášel také závist a žárlivost. V letech 1887 až 1893 projektoval a řídil další civilní a církevní stavby. Poté ho během postní doby roku 1894 postihla vážná nemoc způsobená přísným půstem, která sice ohrozila jeho život, ale přinesla mu hlubokou duchovní zkušenost při hledání Boha. Po překonání krize pokračoval v práci na různých projektech, ale postupně ztratil všechny členy rodiny, nastoupil skutečnou duchovní askezi, odmítal nové zakázky a soustředil se výhradně na Sagrada Familia, a to do té míry, že si v roce 1925 upravil malou místnost vedle kostela jako svou rezidenci. Jako přesvědčený a praktikující křesťan, vytrvalý ve svátostech, učinil z umění chvalozpěv na Hospodina, jemuž obětoval plody své práce, kterou považoval za poslání dát lidem poznat Boha a přiblížit je k němu. Dne 7. června 1926 ho srazila tramvaj. Nepoznán byl převezen do Hospital de la Santa Creu, městské nemocnice pro chudé. Po přijetí posledních svátostí zemřel o tři dny později, 10. června. Pohřebního průvodu se zúčastnilo asi 30 000 lidí.



Antoni Gaudí

P. Nazareno Lanciotti, mučedník v Brazílii



Blízko blahořečení je i římský diecézní kněz Nazareno Lanciotti, mučedník naší doby. Narodil se 3. března 1940 a na kněze byl vysvěcen v roce 1966, poté co několik let vykonával svou službu v Římě, se seznámil s operací Mato Grossoa v roce 1971 se dostal do Brazílie. Usadil se ve vesnici Jauru na hranicích s Bolívií a zde zahájil plodný apoštolát a po třicet let vykonával misijní činnost, podporován eucharistií a úctou k Panně Marii. Založil farnost, kterou zasvětil Panně Marii Pilarské; vytvořil padesát sedm venkovských církevních společenství, kde zavedl každodenní eucharistickou adoraci, a dispenzář, který se později stal jednou z nejaktivnějších nemocnic v regionu; vybudoval domov „Neposkvrněného Srdce Panny Marie“ pro seniory; založil školu pro stovky dětí, kterým také poskytoval stravu; založil menší seminář. V roce 1987 se připojil k Mariánskému kněžskému hnutí a po jmenování národním zodpovědným za Brazílii podnikal časté cesty za účelem zakládání modlitebních center. Věnoval se také nejchudším a zapojil se do boje proti různým formám nespravedlnosti a útlaku, jako jsou projekty obchodníků s prostitucí a drogami. Jeho pastorační činnost se ukázala jako nepohodlná a 11. února 2001 večer, když končil večeři s několika spolupracovníky, byl vážně zraněn dvěma násilníky v kuklách, kteří se vloupali do jeho domu. Zemřel 22. února ve věku 61 let.



Eliswa od Nejsvětější Panny



Eliswa od Blahoslavené Panny, rodným jménem Eliswa Vakayil, z indické Keraly, se brzy stane blahoslavenou. Narodila se 15. října 1831 v Ochanthuruthu v zámožné rodině statkářů, kteří byli velmi zbožní. V šestnácti letech byla provdána za bohatého obchodníka, s nímž se jí v roce 1851 narodila dcera. Následujícího roku ovdověla a zvolila si život v modlitbě a samotě, který se vyznačoval častou účastí na svátostech. Starala se o chudé a za svůj domov si zvolila prostou chýši. V roce 1862 se seznámila s italským bosým karmelitánem otcem Leopoldem Beccarem a pod jeho duchovním vedením založila první místní kongregaci v Kérale, Třetí řád bosých karmelitek. Nová řeholní rodina, do níž patřila i její dcera a nejmladší sestra, přidává ke kontemplaci aktivní život při výchově a vzdělávání chudých a osiřelých dívek a při péči o opuštěné a potřebné. Později se ke komunitě připojily další ženy syromalabarského obřadu, když pak Lev XIII. rozhodl o vybudování prvních syromalabarských vikariátů, zrodily se dva samostatné ženské řeholní instituty: Kongregace tereziánských karmelitek (CTC) latinského obřadu a Kongregace Matky Karmelské (CMC) syromalabarského obřadu. Za těchto okolností založila matka Eliswa se svými sestrami latinského obřadu nový klášter ve Varapuzha. Zde strávila posledních 23 let svého života. Zemřela 18. července 1913. Její přímluvě bylo v roce 2005 připsáno zázračné uzdravení holčičky trpící rozštěpem rtu ve stadiu plodu. Byla to matka holčičky, která se modlila k Eliswě na radu jedné řeholnice z řádu karmelitek, která navrhla, aby se k ní modlili i ostatní příbuzní. Holčička se narodila císařským řezem a byla naprosto zdravá.



P. Peter Joseph Triest



Zakladatel kongregací Milosrdných bratří, Milosrdných sester Ježíšových a Mariiných a Sester Ježíšova Dítěte, Peter Joseph Triest, nyní ctihodný, se narodil 31. srpna 1760 v belgickém Bruselu. Na kněze byl vysvěcen 9. června 1786 a během tzv. belgické revoluce proti náboženským dispozicím Josefa II. habsbursko-lotrinského a Francouzské revoluce byl nucen žít v ústraní, aby unikl přísaze na občanskou ústavu duchovenstva. Po napoleonské toleranci zahájil plodnou duchovní činnost jako farář v Ronse a věnoval se zejména sirotkům, nemocným a chudým. Založil sirotčinec, v němž se staral o chudé a opuštěné děti, a pomohlo mu několik žen, s nimiž v roce 1804 založil Kongregaci Milosrdných sester Ježíše a Marie. V roce 1807 mu státní úřady svěřily vedení civilní nemocnice v Bijloku a později i dohled nad finanční správou různých charitativních institucí ve městě. Byl také jmenován členem komise pro civilní nemocnice a výboru pro péči o chudé, zatímco v Gentu byl pověřen koordinací a administrativním řízením hospiců pro seniory a ústavů pro péči a výchovu osiřelých a osamělých dětí. Poté založil kongregace Milosrdných bratří pro opuštěné děti a chudé a Kongregaci bratří svatého Jana z Boha pro domácí péči o nemocné a podpořil kněze Benedikta De Deckera, pozdějšího svého nástupce v započaté řídící a pečovatelské práci, při založení Kongregace sester dětství Ježíšova. Těžce nemocný strávil poslední dny svého života v modlitbě; za asistence Milosrdných sester Ježíšových a Mariiných zemřel 24. června 1836. Jádrem jeho spirituality byl kult Kristova lidství, který ho vedl k lásce k bratřím a sestrám, zejména k těm nejpotřebnějším. Inspiroval se svatým Vincencem de Paul a na srdci mu leželi nemocní, postižení a hluší. Jeho způsob služby druhým byl považován za prorocký a novátorský, protože do centra pozornosti stavěl člověka s jeho důstojností.



P. Angelo Bughetti



Angelo Bughetti byl rovněž diecézním knězem a nyní je ctihodný. Narodil se 27. srpna 1877 v Imole v rodině se skromnými poměry a hlubokou křesťanskou vírou. Na kněze byl vysvěcen 31. března 1900 a po několika letech věnovaných pedagogické činnosti se věnoval kázání a různým charitativním aktivitám s cílem formovat křesťanské a občanské svědomí mladých lidí a také psaní článků do různých periodik. Bylo to antiklerikální, socialistické a zednářské ovzduší, v němž se věnoval dětem a mladým lidem, vnímal jejich těžkosti a snažil se, aby jejich potenciál přinesl ovoce. Jmenován kaplanem Coorte avanguardisti v Imole a poté Opera Nazionale Balilla, vystupoval proti liberálním, socialistickým a fašistickým ideologiím, ale vždy objektivně, s jemnou obezřetností a nikdy ne proti lidem, udržoval ty vztahy, které byly nezbytné k tomu, aby mohl pokračovat ve svém díle výchovy mládeže. Zemřel 5. dubna 1935 ve věku 57 let. Odvážný ve své schopnosti nalézat adekvátní řešení složitých situací, ve svých charitativních dílech a v modlitbě uměl zapojit své farníky a pomáhat všem růst ve svatosti. Byl nazýván „knězem Prozřetelnosti“, protože vždy spoléhal na Boží pomoc.



P. Agostino Cozzolino



Don Agostino Cozzolino z Kampánie byl také označen za ctihodného. Narodil se 16. října 1928 v Resině (dnes Ercolano) v chudé a zbožné rodině. Rozhodl se pro kněžství a byl vysvěcen 27. července 1952. Poté se věnoval výchově a katechezi mládeže i dospělých ve farnostech a později byl jmenován vicerektorem hlavního semináře v Neapoli, kde svým příkladem a slovem formoval mnoho mladých lidí. Dne 30. září 1960 byl přeložen do bazilikální svatyně Santa Maria della Neve v neapolské čtvrti Ponticelli, kde zůstal farářem až do své smrti. Usilovně pracoval na vytváření živého pastoračního společenství, schopného hlásat evangelium; rozšiřoval úctu k Panně Marii Sněžné; šířil hnutí „bratrské křesťanské pomoci“; s láskou se věnoval chudým a hmotným i duchovním potřebám všech. V lidnaté čtvrti, kde se objevuje různorodý a problematický sociální kontext degradace a chudoby, se otec Agostino stává důležitým činitelem a neúnavně pracuje pro dobro lidí. Se vstřícným duchem začal uplatňovat nové pastorační směrnice Druhého vatikánského koncilu a také podporoval skupiny rodinné spirituality, pěstoval vztahy s ostatními kněžími a organizoval pravidelná setkání, aby zajistil chvíle sdílení a výměny zkušeností. V roce 1987 mu byla diagnostikována rakovina slinivky břišní a on tuto nemoc prožíval jako další příležitost k apoštolátu: čelil jí důstojně a s velkou vírou, stále více se věnoval kontemplaci, ale zůstával blízko svému lidu. Zemřel 2. listopadu 1988. Jeho apoštolát se vyznačoval mimořádnou láskou k lidem. Jeho život byl velkorysý a zcela oddaný druhým.