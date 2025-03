„Život je vždy dobro“ – vychází pastorační příručka Dikasteria pro laiky, rodinu a život

Na 25. března připadá třicáté výročí encykliky „Evangelium vitae“, a proto byl ve Vatikánu zveřejněn dokument zabývající se otázkou, jak zahájit církevní procesy na podporu pastorační péče o lidský život s cílem bránit, zachovávat a podporovat jej v různých geografických a kulturních kontextech, a to v době velmi závažného porušování důstojnosti lidské bytosti.

Vatican News

„Život je vždycky dobro (Evangelium vitae, 31) a jako takové musí být prezentováno, chráněno a oceňováno v každé situaci“. Těmito slovy uvádí kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život, vydání publikace s názvem Život je vždy dobro. Zahájení procesů pastorace lidského života (Vatikánské nakladatelství, 2025), která vychází u příležitosti připomínky třicátého výročí encykliky Evangelium vitae.

Skutečná pastorační péče o lidský život

V úvodu zmíněné publikace kardinál Kevin Farrell píše: „V době velmi vážného porušování důstojnosti lidské bytosti, v tolika zemích sužovaných válkami a nejrůznějšími druhy násilí (zejména na ženách, dětech před a po narození, mladistvých, lidech s postižením, starých lidech, chudých, migrantech) je třeba dát podobu skutečné pastorační péči o lidský život, uvést do praxe to, co bylo potvrzeno i nedávným prohlášením Dignitas infinita Dikasteria pro nauku víry v č. 1 : „Každé lidské osobě náleží nekonečná důstojnost, která je neodmyslitelně založena v její podstatě, a to mimo všechny okolnosti a v jakémkoli stavu či situaci, v níž se nachází. Život každého muže a ženy je proto třeba vždy respektovat, opatrovat a bránit. Tato zásada, rozpoznatelná i pouhým rozumem, musí být uplatňována v každé zemi, v každé vesnici, v každém domě“.

Podporovat důstojnost každého člověka

Příručka je výsledkem trvalého dialogu s biskupy: „Hlavními adresáty této pastorační příručky jsou biskupové, kteří při svých častých návštěvách ad limina u Svatého stolce vždy znovu zdůrazňovali naléhavost snahy o ochranu a podporu života a důstojnosti každé lidské osoby,“ komentoval mons. Dario Gervasi, přidružený sekretář Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Na webináři, který toto dikasterium uspořádalo v roce 2024 s vedoucími úřadů pro rodinu a život biskupských konferencí z celého světa, pak byl zahájen společný proces rozvoje pastorace lidského života ve světle nedávných podnětů, které dal dokument Dignitas infinita.

Cesta v každé diecézi

Ve službě tohoto procesu je pastorační příručka návrhem, jak aplikovat synodální metodu rozlišování v Duchu svatém s ohledem na mnohé otázky týkající se lidského života a jak jej bránit, zachovávat a podporovat v různých geografických a kulturních kontextech. „Ve společném dialogu,“ pokračuje Gervasi, „chceme podpořit cestu každé diecéze, aby mohla investovat potřebné prostředky do účinnější formace laiků a zvýšit povědomí nových generací o hodnotě lidského života“.