Vítejte doma!

Papež František po osmatřiceti dnech odjel z římské nemocnice Gemelli

Andrea Tornielli

Od 14. února, kdy papež František opustil Vatikán a byl přijat do nemocnice Gemelli, uplynulo 38 dní. Pro osmaosmdesátiletého pacienta trpícího oboustranným zápalem plic to byly komplikované týdny: lékařské zprávy neskrývaly závažnost situace, krize, kterými procházel, složitost klinického obrazu. Uplynulé dny však především provázela záplava modliteb za jeho zdraví: osobní modlitby, modlitby společenství, růžence, eucharistické slavnosti. Za Františka se modlili nejen katolíci, nejen křesťané. Za papeže se modlili i ženy a muži jiných náboženství. Mnoho nevěřících lidí mu také posílalo své myšlenky a přání všeho dobrého. Právě pro všechny modlící se lidi byl určen a promyšlen dnešní papežův krátký pozdrav.

Prožívali jsme s římským biskupem tyto dlouhé dny utrpení, čekali jsme, modlili jsme se, prožívali jsme pohnutí, když si papež František 6. března přál, aby jeho slabý hlas dolehl ke všem, aby poděkoval věřícím, kteří se modlili na Svatopetrském náměstí ve spojení s lidmi z celého světa, a připojil se k nim. Potěšilo nás, když jsme ho v neděli 16. března večer poprvé znovu uviděli, i když fotografovaného zezadu, jak se poté, co koncelebroval při mši svaté, modlí v kapličce na desátém patře nemocnice Gemelli.

Po mnoha obavách, ale i důvěře a odevzdanosti do plánu Toho, který nám v každém okamžiku dává život a který nás v každém okamžiku může povolat k sobě, jsme papeže dnes opět spatřili. V den jeho návratu do Vatikánu jsme opět obdrželi jeho požehnání. Z nemocničního pokoje nám František v těchto týdnech připomínal, že stojí za to žít život v každém okamžiku a že v každém okamžiku se od nás život může vyžadovat. Připomněl nám, že utrpení a slabost se mohou stát příležitostí k evangelijnímu svědectví, k hlásání Boha, který se stává Člověkem a trpí s námi, přičemž přijímá, že se nechá zahubit na kříži.

Děkujeme mu za to, že nám řekl, že z nemocničního pokoje se mu válka zdála ještě absurdnější; za to, že nám řekl, že musíme odzbrojit zemi, a proto ji nesmíme znovu vyzbrojit zásobováním arzenálů novými nástroji smrti; za to, že se modlil a obětoval své utrpení za mír, dnes tak ohrožený.

Vítejte doma, Svatý otče!