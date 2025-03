PODCAST: Irena Göbelová CSTF – Postní doba: najít svůj střed

Autorský komentář pro Vatikánský rozhlas

Poslechněte si autorský komentář Ireny Göbelové CSTF

Popeleční středou jsme vstoupili do postního období, ve kterém máme příležitost, máme čas, připravit se na oslavu Kristova velikonočního tajemství a hlouběji prožít, jak se realita vzkříšení dotýká i našeho vlastního života.

Postní období je dobou intenzivnějšího hledání Boha a touhy po skutečném obrácení srdce. Pozorně se proto díváme na náš každodenní život a všímáme si toho, co nám na cestě k Bohu brání. Zkoumáme hodnoty a priority, podle kterých žijeme, i rozpor mezi tím, co ústy vyznáváme a tím, co skutečně žijeme. Učíme se vidět, kde naše skutky neodpovídají, nejsou v souladu s hodnotami, které vyznáváme a kterým v srdci věříme.

Když benediktinský mnich John Main, jeden z velkých učitelů modlitby, mluvil o hříchu, mluvil o noční můře sebestřednosti, o uzavření se v sobě samém. O tom, jak hřích vytváří a udržuje iluzi, jakoby náš život byl nějaké izolované bytí, jakási osamělá, od Boha izolovaná monáda. Je snadné cítit se neustále v centru dění, ve středu všech situací, ve středu všech našich vztahů. Skutečné obrácení pak podle Johna Maina znamená opuštění této iluze; vnitřní proměnu, změnu perspektivy, která nás z noční můry sebestřednosti osvobozuje a otevírá nás Bohu a druhým lidem.

V evangeliu první neděle postní uslyšíme, že Duch Svatý vodil Ježíše 40 dní pouští a ďábel ho pokoušel. Duch Svatý nikoho nepokouší, ale občas nás vede cestou pouště a dopustí, abychom byli pokoušeni. Ježíš, fyzicky oslabený po dlouhém postu se ocitá tváří v tvář hlubokým kořenům rozdělení, které se nacházejí v každém lidském nitru. I jemu ďábel navrhuje svůj sebestředný, egocentrický úhel pohledu na realitu: „Jsi-li syn Boží, pak… můžeš to a ono, můžeš manipulovat realitou ve svůj prospěch, ve prospěch tvých potřeb, tvé moci a slávy… nemusíš brát ohledy na Boha ani na ostatní...“ Ježíš tento ďábelský hlas rozpoznal a smetl poslední zbytky iluze touhy po moci a slávě, aby se vrátil zpět k lidem s novým, hlubším uvědomím toho, kým skutečně je a co je jeho pravé poslání.

Když upadáme do pokušení, zdaleka ne vždy dokážeme tak hbitě ďábelský hlas rozpoznat a odmítnout. Upadáme-li do pokušení, otázky a pochyby neberou konce. Zpochybňujeme motivaci toho, kdo nám něco přikázal, hledáme naši vlastní motivaci a ocitáme se v nebezpečí neposlušnosti. Pokušení nás však také učí něčemu velmi důležitému. Díky němu se - mnohdy bolestně - dozvídáme pravdu o nás samých: zjišťujeme, kde konkrétně jsme rozvážní, silní a plní důvěry v Boha a kde konkrétně jsme jen ustrašení, egocentričtí a slabí. Skrze pokušení v sobě objevujeme různé vrstvy našich návyků, závislostí a strachů, které nás drží spoutané, uzavřené v sobě samých.

Výzva k pokání, kterou nám postní doba nabízí, je výzvou vtělit naši touhu po obrácení do konkrétního života. Pokání se však nesmí stát přehnaným zaobíráním se sebou samým, dalším kroužením kolem sebe sama, kolem našich neúspěchů a chyb. Spíše než jako sebe trestání se za to, že jsme porušili nějaké pravidlo, můžeme na pokání pohlížet jako na konkrétní snahu opustit nějakou iluzi, něco, co nás drží uzavřené a vzdálené od Boha a ostatních lidí.

Postní doba nám také připomíná, že si můžeme dovolit prožít lítost. Někdy potřebujeme odvahu plakat a cítit lítost nad zlem, temnotou, egocentrismem, které se rozmáhají nejen ve světě, ale někdy i uvnitř nás. Ježíšovo blahoslavenství: blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni se možná vztahuje právě na tento typ lítosti. Pokud si dovolíme prožít skutečnou lítost, můžeme zažít útěchu a objevit novou hloubku touhy po odpuštění a obrácení.

Církev nám nabízí 3 tradiční prostředky, které nám mají pomoci realizovat naši touhu po obrácení: půst, almužnu a modlitbu. Začátek postního období může být dobrou příležitostí podívat se na tyto tři pilíře duchovního života a najít konkrétní cesty, jak je můžeme uskutečnit, praktikovat v naší každodenní realitě.

Půst jako odvaha a svoboda říct ne sobě samému. Je to schopnost něčeho se vzdát, vzdát se něčeho, co je navíc, něčeho, o čem tušíme, že nás to připoutává nebo nám to přináší smutek do života. Almužna pak znamená dávat někomu něco, o čem si myslíme, že nám to patří. Dát almužnu není totéž jako dát dárek. Když dáváme dar, je obtížné, aby – i když nevědomky - nevznikl určitý typ závazku, dluhu. Dát almužnu však znamená dát bez závazku, kdy nečekáme naprosto nic nazpět, ani poděkování. Ježíš o tomto anonymním dávání mluví, když říká, ať neví tvá levice, co dělá tvá pravice

Když tedy děláme dobré věci, postíme se, modlíme nebo dáváme almužnu, nemáme o tom moc přemýšlet, nemáme se tím příliš zabývat. Máme to prostě dělat, pokud se zdá, že jde o dobrou věc: dovolit dobru, aby proudilo, a aby Duch Svatý sám rozhodl, kudy a kam bude vanout.

Svatý Augustin říká, že půst a almužna jsou dvě křídla modlitby, která jí umožňují nabrat na síle a snáze dosáhnout Boha. Pokud bychom si v půstu měli vybrat jedinou věc, které se budeme více věnovat, mohla by to být právě modlitba. Modlitba je esencí obrácení a protilék na spřádání našich iluzí. Má sílu nás osvobodit, otevřít naši mysl a naše srdce Bohu.

Když usedáme k modlitbě můžeme cítit, jakoby se otvíraly dveře našeho domova a my byli vítání zpět domů. Ať se děje cokoliv, vždycky se můžeme vrátit. Ať jsme jakkoliv vystresovaní a desorientovaní, ať jsme jakkoliv zabloudili, vždycky se můžeme vrátit domů, vždycky se můžeme vrátit k modlitbě.

Skutečné obrácení je proces odvrácení se od naší posedlosti sebou samými, od nekonečné sebeanalýzy a kroužení kolem vlastních obtíží a témat. Skutečné obrácení srdce, metanoia, znamená objevit, že náš skutečný střed není v nás samých, ale v Bohu. Biblický příběh o stvoření vypráví, že jsme byli stvoření k Božímu obrazu a podobě. Máme se tedy stávat živým Božím obrazem, živou ikonou Boha a dovolit, aby skrze nás proudilo do světa stále více Božího světla.

Pokud se modlitba skutečně stane součástí našeho života, bude neustále obnovovat naši touhu po Bohu a oživovat naši motivaci stále znovu začínat.

Požehnaný a radostný půst všem.

Sestra Irena Göbelová CSTF je karmelitka a psycholožka, v současné době působí v komunitě v Římě.