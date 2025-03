Papežský almužník umožnil lékařská vyšetření žadatelům o azyl v Římě

V neděli 23. března proběhla další zdravotní iniciativa papežského almužníka, kardinála Krajewského, tentokrát pro obyvatele činžáku Selam, neviditelného „města“ žadatelů o azyl v Římě. Tým odborníků, od dermatologů až po infektology, navštívil hosty tohoto ubytovacího zařízení na jihovýchodním předměstí italského hlavního města.

Vatican News

Dvě sanitky Vatikánského městského státu, tým specialistů a tři hodiny naprosté oddanosti těm, kterým je až příliš často odepřen přístup k lékařským vyšetřením a zdravotním prohlídkám. V činžáku Selam, „neviditelném městě“ žadatelů o azyl, největším římském ubytovacím zařízení, se počty hostů již několik let počítají na stovky. A právě jim, přibližně 500 lidem z Afrického rohu, včetně dětí, byli dnes dopoledne od 9 do 12 hodin k dispozici dermatologové, oční lékaři, zubaři, specialisté na nemoci uší, nosu a krku, gastroenterologové a odborníci na infekční nemoci.

Lékařská vyšetření v budově Selam

Iniciativu uspořádala Apoštolská dobročinná pokladna ve spolupráci s místní farností v oblasti Romanina, kde se nachází sedmipatrová budova, v níž jsou umístěni uprchlíci. Stojí v oblasti ve viditelně zchátralém stavu a v blízkosti velkého silničního okruhu, který obklopuje italské hlavní město.

Dvě sanitky Svatého stolce

Není to poprvé, co se papežův almužník, kardinál Konrad Krajewski, vydal se svými spolupracovníky do činžáku Selam, aby rozdával pomoc, potravinové balíčky a předměty základní potřeby lidem žijícím v nejistých podmínkách ve zdech této budovy obsazené v roce 2006, která v průběhu let hostila a viděla projít stovky lidí, převážně žadatelů o azyl a uprchlíků.