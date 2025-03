Pohled do synodní auly v říjnu roku 2024 (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež František schválil doprovodnou cestu synody. Na rok 2028 svolal církevní shromáždění

Papež František 11. března stanovil počátek cesty, která povede k církevnímu shromáždění za tři roky a upevní to, čeho bylo do té doby dosaženo, aniž by bylo nutné svolávat novou synodu. Na říjen tohoto roku je ohlášena jubilejní pouť synodálních týmů a participativních orgánů. Kardinál Grech: je nutno uskutečňovat výměnu mezi místními církvemi a v církvi jako celku.

Isabella Piro – Vatikán Nikoli nová synoda, ale církevní shromáždění: bude se konat v říjnu 2028 ve Vatikánu a bude mu předcházet doprovodná cesta. Oznámil to kardinál Mario Grech, generální sekretář generálního sekretariátu synody, v dopise zaslaném všem biskupům a eparchům, jakož i patriarchům a vyšším arcibiskupům východních katolických církví. Uplatňování závěrečného dokumentu synody roku 2024 Zmíněný doprovod schválil papež letos 11. března a týká se realizační fáze synody, která skončila po tříleté cestě v roce 2024 a zaměřila se na téma „Za synodální církev. Společenství, účast, poslání". Jak papež bezprostředně poté upřesnil, závěrečný dokument tohoto 16. generálního shromáždění „je fakticky součástí řádného magisteria Petrova nástupce" a jako takový vyžaduje, aby byl přijat. Což znamená, vysvětlil kardinál Grech, pro „místní církve a seskupení církví" závazek „realizovat" pokyny samotného dokumentu prostřednictvím procesů „rozlišování a rozhodování". Umožnit výměnu mezi církvemi a uvnitř církve Realizační fázi - upřesňuje kardinál Grech - nelze chápat jako „pouhou aplikaci směrnic přicházejících shora", ale spíše jako „proces recepce" závěrečného dokumentu způsobem, který je „přizpůsoben místním kulturám a potřebám společenství", přičemž je vždy třeba zachovat cíl „konkretizovat" výměnu a dialog „mezi církvemi a v církvi jako celku". Zapojení kněží, jáhnů, zasvěcených osob a laiků „Zásadní význam" pro tento realizační proces - pokračuje generální sekretář synody - má obnovené zapojení všech lidí, kteří přispěli během synody, aby „naslouchání všech církví a rozlišování jejich pastýřů" přineslo ovoce. Základními nástroji proto budou „synodální týmy tvořené presbytery, jáhny, zasvěcenými muži a ženami, laiky a laičkami, doprovázenými svým biskupem". Proto by tyto týmy - doporučuje generální sekretář - měly být „posíleny" a v případě potřeby „obnoveny, reaktivovány a vhodně integrovány". Pracovní skupiny a komise znalců církevního práva Celý proces - zdůrazňuje generální sekretář - tvoří „rámec", do něhož je třeba zasadit také „výsledky práce studijních skupin a příspěvky komise kanonistů. Připomeňme, že studijní skupiny, kterých je deset, byly ustaveny papežem Františkem v březnu 2024 s úkolem prozkoumat otázky, které vyvstaly během prvního zasedání XVI. synodálního shromáždění, jež se konalo v roce 2023. Naproti tomu komise znalců církevního práva, jak je uvedeno v Instrumentum laboris druhého zasedání shromáždění s působností od roku 2023, byla zřízena „po dohodě s Dikasteriem pro legislativní texty, ve službách synody". Od 24. do 26. října se uskuteční jubileum synodálních týmů Kardinál Grech pak naznačuje etapy, do nichž bude rozdělena cesta doprovázení realizační fáze synody: na začátku, v březnu, bude vyhlášena samotná cesta; po ní bude v květnu následovat zveřejnění zvláštního dokumentu, který naznačí konkrétní postup. Zatímco cesty realizace budou pokračovat v místních církvích a jejich seskupeních, v říjnu tohoto roku, od 24. do 26. října 2025, bude svoláno „Jubileum synodálních týmů a participativních orgánů". Jedná se o „důležité setkání", vysvětluje generální sekretář, které zapíše „do horizontu naděje, která neklame, odhodlání o stále více synodální církev", slavené s právě probíhajícím Svatým rokem. Za tři roky se uskuteční církevní shromáždění Následně se mezi první a druhou polovinou roku 2027 budou konat hodnotící shromáždění v diecézích, eparchiích, národních a mezinárodních biskupských konferencích, východních hierarchických strukturách a dalších seskupeních církví. První a druhá polovina roku 2028 bude naopak vyhrazena pro kontinentální hodnotící shromáždění a pro vydání Instrumentum laboris církevního shromáždění v říjnu 2028. Výzva k modlitbě za papeže Dopis kardinála Grecha končí výzvou k modlitbám za zdraví papeže Františka, který je od 14. února hospitalizován na římské klinice „Gemelli".