Jubilea Misionářů milosrdenství se zúčastní pět set kněží ze všech světadílů

Šestá velká jubilejní akce se bude konat od 28. do 30. března a zúčastní se jí kněží, misionáři milosrdenství, kteří přijedou z celého světa za doprovodu svých příbuzných a spolupracovníků. Očekává se písemné poselství Františka, který se kvůli pokračující rekonvalescenci nebude moci zúčastnit.

Vatican News

Itálie, Spojené státy, Polsko, Brazílie, Španělsko, Francie, Mexiko, Německo, Slovensko, Filipíny, Bangladéš, Ukrajina, Kolumbie, Indie, ale také Česká republika – to jsou země, z nichž pochází asi 500 misionářů milosrdenství. Od pátku 28. března do neděle prožijí svou jubilejní pouť, šestou z velkých událostí v kalendáři Svatého roku zasvěceného naději. Papež František, který se po více než měsíční hospitalizaci v nemocnici Gemelli vrátil do vatikánského Domu sv. Marty, se sice nebude moci akce zúčastnit, ale zašle písemné poselství.

Počet Misionářů milosrdenství, jejichž zvláštní službu ustanovil papež u příležitosti mimořádného Svatého roku milosrdenství v roce 2015, se neustále zvyšuje a dnes je na celém světě 1258 ustanovených kněží. Misionáři milosrdenství, „znamení mateřské péče církve o Boží lid“ (Misericordiae Vultus, č. 18), obdrželi zvláštní pravomoc zprostředkovat odpuštění hříchů, které jsou vyhrazeny Apoštolskému stolci.

Program jubilejní pouti

Jubileum misionářů milosrdenství začne v pátek 28. března v 10 hodin modlitbou v aule Pavla VI., která zahájí čtvrté světové setkání misionářů. Mezinárodní konference, kterou pořádá Dikasterium pro evangelizaci a která se koná každé dva roky, bude mít ústřední téma „Odpuštění jako zdroj naděje“ a bude rozdělena do dvou vzdělávacích bloků. První zasedání, které bude teologického charakteru, uvede v 10.30 hod. viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci, mons. Rino Fisichella, zatímco v druhém zasedání, které začne ve 12.00 hod., budou účastníkům předloženy některé pokyny pro jejich pastorační službu.

Setkání bude pokračovat v 16 hodin dvanáctým ročníkem kající liturgie „24 hodin pro Pána“ v bazilice Sant'Andrea della Valle, vyhrazené pro misionáře. Tato postní iniciativa zaměřená na modlitbu a smíření, kterou si papež František přál i v roce 2013, se bude slavit také ve všech diecézích světa v předvečer čtvrté neděle postní, a to od pátku 28. do soboty 29. března. Pro tento ročník v jubilejním roce si papež zvolil zvlášť významné motto: „Tys má naděje“ (Žl 71,5). Cílem akce je vrátit svátost smíření do centra pastoračního života církve. Na webových stránkách Dikasteria pro evangelizaci je možné stáhnout bezplatnou příručku na společné slavení této liturgie pro farnosti a křesťanská společenství .

Růženec, mše svatá a koncert

V sobotu 29. března budou mít misionáři milosrdenství možnost prožít pouť ke Svaté bráně baziliky svatého Petra mezi 9.00 a 11.00 hod. Poté se sejdou k modlitbě růžence u Lurdské jeskyně ve Vatikánských zahradách. Jubilejní akce bude zakončena v neděli 30. března při mši svaté, které bude v bazilice Sant'Andrea della Valle v 10.00 hodin předsedat arcibiskup Fisichella. Konečně v neděli odpoledne se bude konat pátý z koncertů Svatého roku pro misionáře a všechny, kdo se chtějí zúčastnit: jedná se o zdarma přístupný symfonický koncert „Missa Papae Francisci‚ na památku Ennia Morriconeho v podání orchestru Roma Sinfonietta spolu se sborem Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano a sborem „Claudio Casini“ z univerzity Tor Vergata v Římě. Koncert, který bude řídit maestro Gabriele Bonolis, se uskuteční v 16 hodin v kostele svatých Ambrože a Karla al Corso.