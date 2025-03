Kardinál Parolin: Papež nikdy nepřestal řídit církev

V rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera kardinál státní sekretář vysvětluje, že „i v nejtěžších dnech“ své nemoci papež František „viděl spisy“, na jejichž základě „se poté rozhodoval“. Existují i záležitosti, které mohou vatikánská dikasteria vyřizovat autonomně na základě pravomocí, které jim papež svěřil, nebo na základě pověření, jako je tomu v případě kanonizace.

Alessandro De Carolis – Vatikán

Papež zpomalil, jak mu to diktoval zdravotní stav, ale „řízení církve je v jeho rukou“. Kardinál Pietro Parolin v italském listu vysvětluje, jak nejprve papežova hospitalizace a nyní jeho rekonvalescence časově a objemově pozměnily, ale nikdy nepřerušily papežovu pozornost věnovanou záležitostem, které vyžadovaly jeho rozhodnutí nebo řízení. V rozhovoru pro Corriere della Sera státní sekretář vstupuje do záhybů rutinní práce Svatého stolce a potvrzuje, že pokud „papež nikdy nepřestal řídit církev, a to ani ve dnech své hospitalizace v nemocnici Gemelli“, je také pravda, že existuje „mnoho dalších rutinních záležitostí, v nichž mohou spolupracovníci kurie postupovat i bez konzultace s ním, na základě dříve obdržených indicií a existujících předpisů“.

Práce vatikánských úřadů vykonávaná v papežově jménu

Otázky, které jsou v této době předkládány papeži, upřesňuje kardinál Parolin, jsou pouze „takové, o kterých může a musí rozhodnout pouze on“, pro ostatní existuje „pravomoc“, kterou mohou vatikánské útvary, které „pracují jménem papeže“, vykonávat tím, že přijímají rozhodnutí „podle pokynů“ vypracovaných Františkem, což se navíc, jak kardinál uvádí, děje i „v normálních dobách“. Jednu z takových okolností, říká státní sekretář, představují kanonizace: „Je to papež, kdo vyslovuje kanonizační formuli, ale i ta může být v případě potřeby delegována na spolupracovníka, který ji vysloví jménem papeže“. Proto, pokračuje, pokud by papež pověřil kardinála Marcella Semeraro, prefekta dikasteria pro svatořečení, mohl by pověřený kardinál „přečíst formuli v papežově jménu, pokud by toho v danou chvíli nebyl papež schopen“.

To vše, poznamenává kardinál Parolin, „bude také záviset na tom, jak se Svatý otec bude v těchto dnech cítit“. Nyní je podle něj pro papeže Františka důležité, „aby byl schopen odpočívat a zotavovat se“ po dobu dvou měsíců, kterou mu určili lékaři, v naději, že „období snížené aktivity“ ve srovnání s předchozím rytmem „mu může pomoci plně se vrátit ke své službě“.