Jubileum dobrovolnické činnosti přivítá v Římě přes pětadvacet tisíc poutníků

Ve dnech 8. a 9. března se uskuteční pátá z velkých jubilejních akcí, které se zúčastní různá sdružení, dobrovolnické skupiny, či neziskové organizace z pěti kontinentů. Po pouti ke Svaté bráně Svatopetrské baziliky bude po celou sobotu probíhat řada dialogů, setkání, prezentací, iniciativ. V neděli je pak naplánována mše svatá, které bude předsedat kardinál Czerny.

Vatican News

V sobotu 8. a v neděli 9. března se v Římě sejde přibližně 25 tisíc poutníků, kteří přijedou z více než 100 zemí, aby se zúčastnili páté z velkých jubilejních akcí, věnované dobrovolnictví ve světě. Mezi nimi, abychom jmenovali jen ty nejvíce zastoupené, bude téměř 15 000 dobrovolníků z Itálie, z toho 5 000 ze skupin Misericordie, 4 000 z Civilní obrany a 800 z italské Charity. Ze Španělska jich přijede 124, ze Spojených států 123, z Brazílie 85, početné skupiny pak budou přítomny také z Polska, Argentiny, Mexika, Kolumbie a nebudou chybět ani zástupci ze zemí jako Austrálie, Chile, Ekvádor a Indie.

Dialogy, setkání, iniciativy

V sobotu 8. března budou mít poutníci, kteří budou v Římě zastupovat mnohá sdružení, skupiny, neziskové a dobrovolnické organizace z celého světa, možnost prožít mezi 8. a 17. hodinou pouť ke Svaté bráně baziliky svatého Petra a příležitost přijmout svátost smíření v jubilejních kostelích. Od 15 do 18 hodin budou na různých náměstích v Římě probíhat „Dialogy s městem“, kulturní, umělecká a duchovní setkání. Na náměstí Piazza Risorgimento navrhne nadace Focsiv osvětovou činnost v oblasti dobrovolnictví, do které zapojí dospělé i děti. Také hnutí Pro život na náměstí Piazza dell'Oro, v prostoru před bazilikou San Giovanni Battista dei Fiorentini, představí své iniciativy, navrhne zábavné aktivity pro děti a zapojí přítomné svědectvím několika matek. Uvnitř baziliky San Salvatore in Lauro bude italská Civilní obrana informovat o službách, které vykonává v italských městech, a Misericordie před stejnou bazilikou nabídnou preventivní zdravotnické služby. Na náměstí Piazza della Chiesa Nuova bude přítomna společnost Shelterbox Italia Onlus, která zde postaví stan, symbol své činnosti ve světě, uvnitř kterého bude nabízet informační materiály. Na náměstí Piazza Sant'Ignazio budou dobrovolníci z Aps Il Sorriso seznamovat návštěvníky s projekty, které toto sdružení realizuje a do nichž zapojuje i děti. A konečně dobrovolníci z IAD Bambini Ancora zabaví nejmenší děti výtvarnými dílnami a balónky a zapojí rodiče do diskuzí u kulatého stolu o jejich problémech.

Mše svatá s kardinálem Czernym

V neděli 9. března v 10.30 bude kardinál Michael Czerny S.I., prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, předsedat eucharistické slavnosti na Svatopetrském náměstí a přečte homilii, kterou papež pro tuto událost připravil.