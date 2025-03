Arcibiskup Gallagher v Maďarsku: Otcova láska nás přijímá ze všech „vzdálených zemí“

V poslední den své třídenní návštěvy Maďarska sloužil arcibiskup Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, nedělní mši v budapešťské katedrále svatého Štěpána a hovořil o podobenství o marnotratném synovi. Předal pozdravy od papeže Františka, tlumočil jeho modlitby a poděkování za blízkost v nemoci.

Alessandro Di Bussolo - Vatikán

Nezáleží na tom, do které „vzdálené země“ jsme se vydali: „Otec má vždy větší důvěru ve svou lásku ke svým dětem než v jejich slova, rozhodnutí a činy. Trpělivě na nás čeká, miluje nás a je vždy připraven nás přijmout. To je poselství naděje a bezpodmínečné lásky ze známého podobenství o „marnotratném synovi“, hlavního hrdiny liturgie této čtvrté neděle postní, o které se arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, podělil ve své homilii při mši svaté sloužené v budapešťské katedrále svatého Štěpána v poslední den své návštěvy Maďarska.

Otcova láska, která odpouští a vítá doma

Arcibiskup Gallagher zdůraznil, že v Ježíšově podobenství nejsou skutečným hrdinou ani tak synové, ale milosrdný Otec, který představuje nekonečnou Boží lásku. „Otcova láska je tak silná a velká,“ vysvětlil, „že si druhého syna nepřivlastňuje, ale je ochotna nechat jej jít“. Neklade si nároky, „ale je ochotna trpělivě čekat“. Je to láska, která odpouští a přijímá domů. Jeho láska nám nezabrání odejít do „daleké země“, vykupuje naopak čas, který tam strávíme, a život, který tam prožijeme. To, jak připomněl mons. Gallagher, „je dobrá zpráva pro ty z nás, kteří cestují do vzdálené země, a všichni se tam dříve či později vydáme“.

Arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi

Pozdrav papeže Františka

Sekretář pro vztahy se státy pozdravil jménem papeže Františka všechny účastníky bohoslužby, na kterou ho pozval kardinál Péter Erdő, ostřihomsko-budapešťský arcibiskup-metropolita, a sdělil, že papež „ujišťuje o své duchovní blízkosti a modlitbách“. A je vděčný za modlitby, které za něj byly obětovány v době jeho utrpení a hospitalizace a dnes v době rekonvalescence.

Etapy návštěvy ve dnech 28. až 30. března

V pátek 28. března se arcibiskup Gallagher setkal s ministrem zahraničních věcí a obchodu Péterem Szijjártó. Poté vystoupil na výroční konferenci maďarských velvyslanců a později se zúčastnil slavnostního shromáždění u příležitosti 60. výročí úmrtí monsignora Angela Rotty, apoštolského nuncia v Budapešti v letech 1930-1945, jehož úsilí o ochranu Židů během šoa bylo připomenuto. Nakonec se setkal s kardinálem Péterem Erdö, předsedou Maďarské biskupské konference monsignorem Andrásem Veresem, čtyřmi arcibiskupy a metropolitním arcibiskupem pro řeckokatolické věřící. V sobotu 29. března navštívil sekretář pro vztahy se státy komunitu benediktinského kláštera svatého Martina v Pannonhalmě a studenty Pannonhalmského gymnázia Bencés.