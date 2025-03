VATIKÁN

Arcibiskup Fisichella k misionářům milosrdenství: odpuštění mění životy

V homilii při mši svaté k Jubileu misionářů milosrdenství arcibiskup Fisichella, viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci, převyprávěl podobenství o „marnotratném synovi“: „Nikdo nemůže zůstat mimo Otcův dům“, znamenalo by to odmítnutí jeho lásky a „vedlo by to k nesmyslnosti života“.

Podobenství o synovi, který se vrací domů, „zjevil Ježíš proto, aby každému z nás umožnil objevit, jak nesmírná je Boží láska", jak se liší od té naší a jak „ji musíme v sobě přijmout, abychom vstoupili do hlubin jeho tajemství, když nám hodlá nabídnout milost návratu a smíření", zdůraznil arcibiskup Rino Fisichella, viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci, ve své homilii při mši svaté k Jubileu misionářů milosrdenství, kterou dnes dopoledne, 30. března, na čtvrtou neděli postní, sloužil v římské bazilice Sant'Andrea della Valle. Selhání syna, který se odvrací od Otce Arcibiskup Fisichella vysvětlil misionářům a věřícím účastnícím se slavnosti, že v Lukášově evangeliu „Ježíš nemohl mluvit o Bohu pomocí lidsky významnějších rysů", aby vyjádřil „Otcovu lásku a milosrdenství". A vyzval ke hledání společných rysů u prvního i druhého bratra. Stejně jako první syn „dříve či později všichni žádáme o dědictví", chceme „být svobodní, samostatní, ujmout se vlastní existence", s důsledkem neúspěchu, protože jsme „vzdáleni od Boha a jeho domu, církve", a nakonec jdeme „cestou, která nás vede k tomu, abychom dělali zbytečné věci, používali marné myšlenky a vzdalovali se od zdroje lásky". Hřích bratra blízkého Bohu Druhý syn, „velmi podobně jako my všichni", připomněl mons. Fisichella, prožívá bratrův návrat „s hněvem a nelibostí. Stejně jako on žádáme za léta věrné služby „kůzle na večírek s kamarády", abychom dostali něco na oplátku, a to do té míry, „že si bezplatnost služby pleteme se zbraní vzpoury proti Bohu". Z Otcovy odpovědi - „Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je tvoje" - vyplývá náš hřích. Nechápeme „hodnotu blízkosti k Bohu". Arcibiskup Fisichella, viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci (Vatican Media) Vědomí milosti, že jsme s Otcem Při oslovení kněží hlavní celebrant zdůraznil, že „když si zvykneme na svou službu, vše se stává samozřejmým, opakujícím se" a my nevychutnáváme „pocit společenství s Bohem". Kdybychom si naopak „uvědomovali milost, která je nám dána, že můžeme být každý den s ním", byla by naše kněžská existence průzračným vyjádřením Otcovy lásky. Proto „jsme povoláni vytrvat s Bohem, abychom s ním sdíleli všechno". Jít synovi naproti, když je daleko Viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci proto vyzval k „osvojení si otcovského pocitu" z podobenství a k tomu, aby se přítomní kněží „uměli dívat do dálky, aby bezprostředně zachytili přítomnost těch, kteří jsou daleko a blíží se". Je třeba, jak vysvětlil, „okamžitě opustit krátkozrakost" myšlenek a chování, „abychom rozšířili svá srdce a mysl, abychom hluboce vstoupili do těch, kdo se k nám blíží". Navíc podobně jako Otec „běží vstříc synovi", ani kněz nesedí ve zpovědnici, „ale umí jít vstříc synovi, když je ještě daleko, protože poznal jeho návrat domů". A v objetí syna, který se provinil, se chápe, „jak moc láska zapomíná na hřích a odpuštění zavazuje k přímému pohledu do budoucnosti", která má být prožívána důstojně. Jubileum misionářů milosrdenství v římské bazilice Sant´Andrea della Valle (Vatican Media) Nikdo nemůže zůstat mimo Otcův dům Otec pak vyjadřuje svou trpělivost vůči druhému synovi, „zdrženlivému a rozhněvanému", nevyčítá nic, ale žádá ho o něco mnohem náročnějšího: „Aby poznal, že láska mění život; že odpuštění obnovuje nový život; že sdílení je plodem velkorysosti, která nám byla dána". Nakonec, jak arcibiskup Fisichella uzavřel, „oba synové musí uznat, že jsou bratři", a znovu společně vstoupit do Otcova domu, protože jen společně „může vyvstat velikost Otcovy lásky". Nikdo nemůže zůstat „mimo Otcův dům" pod hrozbou „ztráty smyslu života": při plném a úplném smíření může každý z bratrů znovu objevit, že je synem. Misionáři milosrdenství jako zvláštní nástroj smíření Misionáři milosrdenství, „zvláštní nástroj smíření", mají za úkol připomínat všem, jak to činí Ježíš tímto podobenstvím, „jak nesmírná je Boží láska" a jak se liší od té naší. A že eucharistie „je pramenem a zdrojem odpuštění", slavnostní hostinou, kterou si vyžádal Otec a v níž se uskutečňuje pravé a úplné smíření, protože zde má Kristova oběť své nejvyšší vyjádření. Služba smíření, zdůraznil arcibiskup, totiž „vyžaduje, aby byla eucharistická, aby plně vyjadřovala tajemství naší víry".