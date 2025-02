V Římě probíhá Jubileum příslušníků ozbrojených sil

Na jubilejní pouť příslušníků ozbrojených sil se přihlásilo přes třicet tisíc účastníků z více než stovky zemí světa. Jak potvrdil viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci - Sekce pro základní otázky evangelizace ve světě, mons. Fisichella, „papež by měl být přítomen v neděli 9. února na mši svaté na Svatopetrském náměstí“.

Jubileum příslušníků ozbrojených sil, policie a bezpečnostních složek, probíhající v Římě v sobotu 8. a neděli 9. února, je druhou velkou událostí Svatého roku 2025, a to hned po Jubileu sdělovacích prostředků na konci ledna. Tato jubilejní událost v první řadě ukládá výzvu k míru, který není pouhou absencí války ani pouhým vyrovnáním protichůdných sil, ale dílem spravedlnosti, která uvažuje o „úctě k národům, jejich důstojnosti a praktikování lidského bratrství“, jak při prezentačním brífinku v Tiskovém středisku Svatého stolce vyzdvihl mons. Rino Fisichella, viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci - Sekce pro základní otázky evangelizace ve světě.

Mír a bezpečnost nemají hranice



Při pohledu na Řím arcibiskup Fisichella vyzdvihl skvělou práci bezpečnostních složek a zdůraznil, že díky jejich diskrétnímu, ale stálému nasazení se poutníci a občané cítí bezpečně a mohou v klidu prožít a oslavit Jubileum. Na sobotní a nedělní akci je přihlášeno asi třicet tisíc lidí, z toho dvacet tisíc z Itálie. Přihlásili se také lidé ve výslužbě a sdružení bojující v terénu. Přítomny budou také delegace z více než stovky zemí, protože, jak zdůraznil monsignor Fisichella, „mír a bezpečnost přesahují územní hranice a zasahují celý svět“.

Sobotní a nedělní program

Mezi nejvíce zastoupené země patří Španělsko, Spojené státy, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Francie, Brazílie, Chorvatsko, Kolumbie, Paraguay, Indonésie, Argentina, Švýcarsko, Rakousko, Litva, Belgie, Nizozemsko, Ekvádor, Irsko, Austrálie a Nový Zéland. Se svými delegacemi budou přítomni také příslušníci Švýcarské gardy, četnictva a vatikánských požárníků, kteří se však podílejí zejména na zajištění bezpečnosti papeže a Svatopetrského náměstí.

Sobotní dopoledne bylo věnováno pouti ke Svaté bráně ve Vatikánské bazilice. Odpoledne se v centru Říma uskuteční uvítání při koncertu dechových orchestrů italské armády a policie. A konečně v neděli dopoledne se uskuteční papežská mše na Svatopetrském náměstí, přičemž do liturgické služby se zapojí i některé vojenské sbory. „Jubileum je nadějí a oživuje ji v srdcích všech, kdo pracují pro mír a bezpečnost. Kéž je věnováno všem národům žijícím ve válce, aby byla všem navrácena ztracená důstojnost,“ uzavřel mons. Fisichella.

Papežův prorocký hlas odsuzuje závody ve zbrojení

Mons. Fisichella na otázky novinářů připomněl, že papež mnohokrát vyjádřil politování nad závody ve zbrojení, přičemž zdůraznil, že papež má „prorocký hlas“ a že jeho úkolem je hlasitě odsuzovat nespravedlnost. Doufá, že jeho slova „najdou více pozorných uší zejména během Jubilea vládnoucích představitelů“, které je naplánováno na 20. až 22. června.

Papežův zdravotní stav

Co se týče zdravotního stavu papeže, který v současné době trpí zánětem průdušek, viceprefekt potvrdil papežovu přítomnost na nedělní mši svaté a na závěr nabídl několik obecných údajů o poutnících, kteří dosud přišli do Říma: od 24. prosince prošlo Svatou branou Vatikánské baziliky přibližně 1 300 000 lidí. Zároveň je dobré mít na paměti, že „čísla nejsou kritériem úspěchu jubilea: důležité je to, co přináší do lidských srdcí“, uzavřel mons. Fisichella.