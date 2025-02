V Římě jsou vystaveny křesťanské poklady Jordánska

Maria Milvia Morciano - Vatikán



Svatý rok je obohacen o nový jubilejní itinerář: ideální pouť, dnes bychom řekli „virtuální“, která překračuje čas a prostor, aby do Říma přivedla jedno z míst, která byla srdcem Svaté země, Jordánsko. Od 1. února je možné tuto cestu absolvovat po prostorách Palazzo della Cancelleria a obdivovat tak výstavu „Jordánsko: Úsvit křesťanství“, kterou bude možné navštívit až do 28. února. Devadesát exponátů pocházejících z 34 archeologických nalezišť podává svědectví o historii kořenů křesťanství v této zemi, od jeho zrodu až po současnost, jejíž stopy jsou barvitě zachyceny. Nejedná se o pouhou výstavu uměleckých artefaktů, ale o svědectví o staletém duchovním odkazu ve Svaté zemi Jordánska, jehož cílem je oslavit jednotu a mír.



Logo výstavy

Výstava, kterou uspořádalo jordánské Ministerstvo cestovního ruchu a starožitností ve spolupráci se Svatým stolcem, byla slavnostně zahájena v pátek 31. ledna za přítomnosti ministryně cestovního ruchu a starožitností Jordánského hášimovského království Liny Annab a dalších významných osobností: Kais Abu Dayyeh, jordánský velvyslanec v Itálii, Fadi Balawi, generální tajemník MOTA (Ministerstvo cestovního ruchu a starožitností Jordánska), Abed Alrazzq Arabiyat, generální ředitel Jordánského úřadu pro cestovní ruch, Rustom Mkhjian, kurátor místa křtu.



Lina Annab, ministryně cestovního ruchu a starožitností Jordánského hášimovského království

Kromě jubilejního roku je akce oslavou dalších šťastných náhod: třiceti let diplomatických vztahů mezi Jordánskem a Svatým stolcem a 60. výročí návštěvy papeže Pavla VI. v zemi 11. května 1964. Kromě těchto výročí je však pouto se Svatým stolcem silné, tvoří ho přátelství, vzájemný respekt, mezináboženská harmonie a společný závazek chránit posvátná místa a řešit globální výzvy, které mají kořeny ve společných morálních a humanistických hodnotách. Po Pavlu VI. navštívili tuto zemi další papežové: Jan Pavel II. 22. března 2000, Benedikt XVI. 8. května 2009 a papež František 24. května 2014.



Cesta dějinami a vírou



V Jordánsku se nachází několik významných míst křesťanské víry, dějišť dávné historie, která se postupem času stala důležitými poutními místy: Hora Nebo, místo posledního odpočinku Mojžíše, Tel Mar Elias, rodiště proroka Eliáše, které přitahuje věřící všech tří abrahámovských náboženství; jeskyně Anjara v kopcích východně od údolí řeky Jordán, kde odpočíval Ježíš, Panna Maria a učedníci, a kostel Panny Marie na hoře neboli „Sayyidat al-Jabal“, postavený v 50. letech 20. století, Macheronte, východně od Mrtvého moře, kde Josephus Flavius v Židovských válkách líčí místo věznění a mučednické smrti Jana Křtitele, nedávno objevené archeology; al-Maghtas na východním břehu řeky Jordán, místo, kde Jan Křtitel pokřtil Ježíše, což znamenalo samotný počátek křesťanství.



Snímek z výstavy

Multimediální prohlídka



Itinerář výstavy využívá moderní technologie a rekonstruuje skutečnou smyslovou cestu, ponor, který nejprve prochází tunelem - jeskyní, aby evokoval klid a ticho, ale také připomněl geomorfologické vlastnosti Jordánska, které přijalo křesťany, kteří se tam uchýlili, a místa Křtitelova nebo i posvátné jeskyně Anjara. Trasa se vine po polostezkách, které upozorňují na světlé architektonické fragmenty, nápisy, mozaiky a předměty běžného či obřadního použití.



Bronzový obřadní kříž, 6./7. století n. l., z kostela biskupa Milachia, 53,5x36x24, v archeologické lokalitě Macheronte, Madabské muzeum

Kde se zrodilo křesťanství



Ministryně Lina Annab vysvětluje důvody výstavy a její význam pro vatikánská média: „Tato výstava,“ říká, „byla s láskou převezena do Říma a je pro nás velmi důležitá, protože její historie je historií samotného křesťanství. Její název „Úsvit křesťanství“ má vysvětlit, že křesťanství začalo v Jordánsku křtem Ježíše Krista Janem Křtitelem, a právě tehdy začalo křesťanství i ve světě“.



Skleněná ryba, 4. století n. l., 16,5x7,5x4 cm, nález v Ammánu, Jordánské archeologické muzeum

Symbol ryby



„V Jordánsku je asi 30 míst,“ pokračuje Lina Annab, “která jsou velmi důležitá pro křesťanství a některá z nich jsou také na seznamu světového dědictví UNESCO. Jistě, většina kostelů nebo v každém případě artefaktů pochází ze 6. století, z byzantské éry, tedy z doby zvláštního rozkvětu, nicméně přítomnost křesťanství začala již v prvních stoletích. Logo výstavy nese symbol ryby, nikoliv kříže, právě proto, aby odkazovalo na toto rané období,“ říká dále ministr.

Místo míru



"První křesťané přišli do Jordánska, aby unikli pronásledování, a našli zde mír a žili v bezpečí. Přišli, aby našli harmonii. Různé exponáty ilustrují každodenní život prvních křesťanů. Jeskyně v první části expozice připomíná místa, kde se ukrývali a žili. Celá trasa po místnostech Kancléřského paláce odkazuje na zemi, která byla místem míru od starověku až po současnost“. Ministryně uzavírá: „V době, jako je tato, kdy se v Římě slaví Jubileum naděje, sem Jordánsko: Úsvit křesťanství přináší zemi míru. A země míru je šťastné místo. Je to pozvání do Jordánska a k návštěvě jeho historických a uměleckých pokladů, které vytvořili muslimové a křesťané žijící společně v harmonii. Domnívám se, že je opět velmi důležité ukázat rané křesťanství, které se zrodilo ve Svaté zemi, jež se rozprostírá od Jordánska až po Palestinu. A v Jordánsku jsou křesťané nedílnou součástí společnosti, nikoliv jen „návštěvníky““.