Papežská poradkyně: Znovuobjevení rovnosti mužů a žen před Bohem

Rovnost pohlaví v církvi je „otázkou spravedlnosti, je třeba jí dosáhnout, protože je to správné, nikoliv z marketingových důvodů“. Takto se vyjádřila italská teoložka a řeholnice Linda Pocherová v rozhovoru pro deník „Corriere del Veneto“. Pocherová byla papežem Františkem pověřena, aby pro papeže a kardinály z Rady C9 uspořádala sérii školení o roli žen v církvi.

Vatican News

Podle současných poznatků neexistují žádné teologické překážky pro diakonát žen, uvedla tato vyučující dogmatiky na Papežské fakultě Auxilium v Římě. Přístup žen k diakonátu však zůstává „velmi kontroverzním tématem a stále neexistuje shoda, zejména na úrovni hierarchie“.



Pocherová považuje za „velkou novinku“ synody o synodalitě ukončené v říjnu 2024 to, že papež František umožnil, aby se debata o svěcení žen, která byla dříve „téměř tabu“, uskutečnila „na institucionálně uznaném místě“. Papež by podle ní rád viděl „dostatečný církevní konsenzus, který ještě musí dozrát“. „Cesta však již začala,“ potvrdila Pocherová své hodnocení. „Dnes chceme vytvořit kulturu 'my', komplexnosti, propojenosti, svobody s odlišností a v odlišnosti.“



Znovuobjevení rovnosti mužů a žen před Bohem



Podle rozhovoru tato sestra Dona Boska, která pochází z Friuli, věří, že nastal čas znovuobjevit „silnou rovnost před Bohem“ mužů a žen, která stála na počátku křesťanské zkušenosti. Ježíš „vždy překračoval rozdíly mezi pohlavími“ a uznával stejnou důstojnost mužů a žen, zdůraznila v rozhovoru, který byl veden u příležitosti uvedení knižní řady pod její redakcí 19. ledna v Padově. Čtyři svazky pod názvem „Smaschilizzare la Chiesa?“ („Demaskulinizace církve?“) shromažďují přednášky, které Pocherová a jí pozvaní odborníci přednesli kardinálům, spolu s jejich komentáři.



Sestra Linda Pocherová připomněla, že papež František poprvé použil výraz „Demaskulinizace“ církve, když promluvil ke členům Mezinárodní teologické komise. František viděl potřebu „dát ženám více prostoru, aby se odstranila nerovnost“. Na otázku, zda církev marginalizuje ženy, zejména na nejvyšších místech, Pocherová odpověděla, že kontext církve je „zejména mužský a existuje zde nerovnováha moci, stejně jako v každé jiné oblasti společnosti“.



V jiném rozhovoru, který při téže příležitosti poskytla deníku „Il Nordest“, italská dogmatička uvedla, že ačkoli cíle genderové spravedlnosti „jistě nebude dosaženo v příštích deseti letech“, změna je „živá a nemyslím si, že by se dala znovu zastavit“.



