Papež vyjádřil zármutek nad tragickou nehodou autobusu v Guatemale

Dvě třetiny lidí na palubě, včetně dětí, při nehodě zemřely; mnoho z nich bylo vážně zraněno. (AFP or licensors)

Papež zaslal telegram arcibiskupovi Gonzalu de Villa y Vasquezovi, metropolitovi Santiaga de Guatemala, v němž vyjádřil soustrast nad více než padesátkou obětí, které si 10. února vyžádala nehoda autobusu.

Alessandro De Carolis - Vatikán

Let z více než 100 metrů do rokle a smrt nejméně 55 ze 75 cestujících. Při cestě po mostě na předměstí guatemalského hlavního města dostal 10. února přeplněný autobus smyk a zřítil se do svahu pod ním, prorazil svodidla a skončil v potoce znečištěném odpadními vodami. Dvě třetiny lidí na palubě, včetně dětí, při nehodě zemřely; mnoho z nich bylo vážně zraněno.

Pohřeb jedné z obětí havárie autobusu v Guatemale

Papežova solidarita

František, „hluboce zarmoucený“ touto zprávou, chtěl vyjádřit svou solidaritu v telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném arcibiskupovi Gonzalu de Villa y Vasquezovi, metropolitovi Santiaga de Guatemala. V textu se uvádí, že papež „pronáší své modlitby za věčný odpočinek zesnulých“ a vyjadřuje kondolence rodinám spolu s „živou soustrastí a přáním brzkého uzdravení zraněným“.

Podle rekonstrukce požárního sboru se autobus naplněný do posledního místa zřítil v důsledku nehody několika vozidel v pondělí krátce před svítáním. Prezident Bernardo Arevalo vyhlásil třídenní státní smutek.