Karinál Re: Bůh dej, aby papež brzy obnovil svou apoštolskou službu

Ves tředu večer se konala třetí modlitba růžence na Svatopetrském náměstí za Františkovo zdraví. Děkan kardinálského kolegia vedl na Svatopetrském náměstí modlitbu: Kéž se Svatému otci vrátí „celistvost jeho fyzických sil“ s oním „pastoračním dynamismem, který ho charakterizuje“. Přítomny byly stovky věřících, kardinálů, biskupů a členů Římské kurie.

Isabella H. de Carvalho - Vatikán



„Shromáždili jsme se na Svatopetrském náměstí, abychom k tobě adresovali svou důvěrnou a společnou modlitbu, aby Bůh dopřál papeži Františkovi co nejdříve pokračovat v apoštolské službě v celistvosti jeho fyzických sil a s tím pastoračním dynamismem, který ho charakterizuje“. Kardinál Giovanni Battista Re, děkan kardinálského kolegia, touto myšlenkou zahájil růženec za papežovo zdraví večer 26. února ve 21 hodin na Svatopetrském náměstí. Již třetí večer po sobě se před vatikánskou bazilikou sešli věřící, poutníci, kněží, řeholníci, kardinálové, biskupové a členové Římské kurie, aby modlitbou podpořili papeže, který je od 14. února hospitalizován v nemocnici Gemelli. Pod zataženou oblohou věřící rozjímali o tajemstvích slavného růžence.



Kardinálové na Svatopetrském náměstí při modlitbě růžence za papeže

Věřící z celého světa



V otevřené náruči Berniniho kolonády odříkávali členové církve ve všech jejích podobách různé desátky, mnozí s růžencem mezi prsty, se sepjatýma rukama a napůl zavřenýma očima. Je vidět děti spící v kočárcích a věřící z různých zemí shromážděné na náměstí, aby se modlili za papeže. Jako Christopher, původem Polák, který je v Římě na dovolené s rodinou, ale rozhodl se strávit večer modlitbou. Přítomna byla také skupina 19 francouzských studentů ve věku 14 až 17 let, kteří se vydali na pouť do Říma. „Strávili jsme krásný den, slavili jsme mši svatou a byly to radostné chvíle. A radost, kterou chceme předat Františkovi a doprovázet ho v jeho těžkostech,“ vysvětluje Christelle, jedna z učitelek doprovázejících mladé lidi. Na Svatopetrském náměstí jsou také někteří dobrovolníci Jubilea, s škapulíři v rukou a v charakteristických zelených bundách. Jeden věřící je na videohovoru se svým přítelem, aby se mohl zúčastnit, byť virtuálně, této večerní akce.



Slavnostní chvíle



Kardinál Re končí modlitbu prosbou, aby Bůh věřícím vždy uděloval „zdraví těla i ducha“, a dovolává se „slavné přímluvy přesvaté Marie, vždy Panny“, aby nás chránila od „zla, které nás nyní zarmucuje, a vedla nás k nekonečné radosti“. Nakonec zazněla modlitba Oremus pro Pontifice, aby Bůh Františkovi daroval „život a zdraví“ a „učinil ho šťastným na zemi a uchránil ho od všeho zlého“.