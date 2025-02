Kardinál Parolin: „Zbytečné spekulace“ o papežově rezignaci. Kardinál Fernandez: nesmyslný nátlak

Kardinál státní sekretář v rozhovoru pro list Corriere della Sera uvedl: Jediné, na čem záleží, je papežovo zdraví, jeho uzdravení a návrat do Vatikánu. Kardinál Fernandez, prefekt dikasteria pro nauku víry, odpovídá listu La Nación: nátlak na odstoupení je nesmyslný.

„Zdá se mi, že jsou to všechno zbytečné spekulace. Nyní myslíme na zdraví Svatého otce, jeho uzdravení a návrat do Vatikánu: to jsou jediné věci, na kterých záleží.“ Takto v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera odpověděl kardinál státní sekretář Pietro Parolin na otázku, proč se v těchto dnech v médiích hovoří o možné rezignaci papeže Františka, který je od minulého pátku hospitalizován v římské nemocnici Gemelli.

Na otázku novináře, zda cítí nějakou zvláštní atmosféru vprostřed šíření falešných zpráv a protipapežských sil stahujících se kolem Vatikánu, kardinál odpověděl: „Upřímně řečeno, musím říci, že nevím, zda takové manévry existují, a snažím se v každém případě držet stranou. Na druhou stranu si myslím, že je zcela normální, že se v takových situacích mohou šířit nekontrolované fámy nebo padne nějaký nevhodný komentář: určitě se to nestalo poprvé. Nemyslím si však, že by šlo o nějaké zvláštní hnutí, a zatím jsem nic takového neslyšel“.

Kardinál Parolin, který se před několika dny vrátil z Burkiny Faso, dal papeži na vědomí, že je k dispozici, aby se s ním setkal v nemocnici, pokud to bude považovat za nutné, „ale zatím to nebylo potřeba“. „V tomto ohledu,“ dodal, „je lepší, aby zůstal chráněn a měl co nejméně návštěv, aby si mohl odpočinout a tím zefektivnit terapie, které podstupuje. Díky Bohu, zprávy přicházející z Gemelli jsou povzbudivé, zotavuje se. Poslali mu dokumentaci k vyřizování a to znamená, že dělá dobré pokroky“.

Prefekt dikasteria pro nauku víry, kardinál Víctor Manuel Fernández, v rozhovoru pro argentinský deník La Nación pronesl: „Nemá smysl, aby některé skupiny vyvíjely nátlak na rezignaci. V posledních letech tak již několikrát učinily, a aby to bylo platné, může jít pouze o zcela svobodné rozhodnutí Svatého otce“. Jak dodal: „Nevidím předkonklávní atmosféru, nevidím, že by se o možném nástupci mluvilo více než třeba před rokem, tedy nic zvláštního“. A uzavřel: „Pro mě je důležité, že papežův organismus dobře reagoval na současnou léčbu“.