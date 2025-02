Doufáme v trvalý mír, odmítáme deportace Palestinců, uvedl kardinál Parolin při výročí Lateránských smluv

Vatikánský státní sekretář na okraj slavnostního ceremoniálu v sídle italského velvyslanectví při Svatém stolci uvedl, že lidem, kteří se narodili a žijí v Gaze, musí být umožněno zůstat ve své zemi. Ohledně Ukrajiny kardinál kladně zhodnotil existující naději na ukončení války, ale mír musí být podle jeho slov „spravedlivý a trvalý“. K otázce migrantů se vyjádřil takto: „Je zapotřebí protokolů o spolupráci“.

Alessandro Guarasci - Řím

Obrana rodiny, mezinárodní krize, počínaje Blízkým východem a konče Ukrajinou, migranti. To jsou některá z témat, která se večer 13. února řešila na summitu mezi Itálií a Svatým stolcem v římském Palazzo Borromeo u příležitosti výročí podpisu Lateránských smluv. Setkání se zúčastnili nejvyšší představitelé institucí, včetně kardinála státního sekretáře Pietra Parolina, prezidenta Italské republiky Sergia Mattarelly a předsedkyně italské vlády Giorgie Meloniové.

Řešením na Blízkém východě zůstává řešení dvou států

Svatý stolec stále pozorně sleduje dění v Gaze. Palestinské obyvatelstvo musí mít možnost zůstat ve své zemi: „Žádné deportace, a to je jeden ze základních bodů,“ řekl na okraj ceremonie kardinál Parolin. „Někdo z italské strany poukázal na to, jaké by to v oblasti vyvolalo napětí. Sousední země nejsou ochotné, nedávno jsme slyšeli například jordánského krále, který řekl absolutní 'ne', je třeba najít řešení a řešením je podle našeho názoru řešení dvou států, protože to také znamená dát lidem naději“. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani rovněž poukázal na to, že situace se může vyvíjet, a zdůraznil, že existují určité pozitivní záblesky naděje na posun vpřed: „Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili upevnění příměří, takže doufám, že rukojmí budou propuštěni“.

Kardinál Parolin s italskou premiérkou

Pro Ukrajinu spravedlivý mír

Pokud jde o Ukrajinu, diplomacie podniká své kroky, a to i ve světle nedávného telefonátu mezi americkým prezidentem Trumpem a ruským prezidentem Putinem. Kardinál Parolin zopakoval, že „je zapotřebí spravedlivý mír“ a že „existuje mnoho pohybů, mnoho záblesků“. „Doufáme,“ dodal, „že se zhmotní a doufáme, že se nám podaří dospět k míru, který, má-li být pevný, trvalý, musí být mírem spravedlivým, musí zahrnovat všechny aktéry, kteří jsou v sázce, a musí brát v úvahu zásady mezinárodního práva a deklarace OSN“. Vše, co je navrhováno, je užitečné, protože musíme ukončit toto krveprolití“. Tajani ze své strany dodal, že do jednání se v každém případě musí zapojit EU a Kyjev.

Přijetí a integrace migrantů v Itálii

Naproti tomu nebyla dotčena otázka asistované sebevraždy v návaznosti na nedávný zákon regionu Toskánsko, který by se měl řešit při jiných příležitostech.

Padla také zmínka o tématu migrantů. Kardinál Parolin uvedl, že během bilaterálních rozhovorů se hovořilo o „přijímání a spolupráci pro přijímání a integraci migrantů v Itálii. Církev dělá mnoho, je třeba protokolů o spolupráci na regionální úrovni“.