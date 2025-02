Kardinál Parolin: Každý může přispět k míru

Rozhovor kardinála Parolina pro italský list „L'Eco di Bergamo“

Příměří mezi Hamásem a Izraelem, válka na Ukrajině, situace v Sýrii, přítomnost křesťanů na Blízkém východě, mír ve světě, problémy současné reality a církve, naděje, která oživuje Jubileum: to jsou některá z témat, kterým se věnoval státní sekretář kardinál Pietro Parolin v rozhovoru poskytnutém řediteli listu „L'Eco di Bergamo“, Albertu Ceresolimu, a zveřejněném dnes, 15. února.

První otázka se týká příměří v Gaze – kardinál Parolin doufá, že může být „trvalé, že ukončí utrpení palestinského lidu“ v Pásmu „i ve zbytku Palestiny“. „Nyní je třeba dát znamení naděje oběma: Izraelcům i Palestincům“.

Pokud jde o Sýrii, „je třeba pochopit, jakým směrem se ubírá“, a je třeba ji doprovázet „na cestě k začlenění a harmonickému soužití“. Vatikánský státní sekretář doufá, že mezinárodní společenství, a zejména sousední země, pomohou udržet tuto zemi územně nedotčenou a „pomohou obyvatelstvu v chudobě, kterou válka během těchto dlouhých let vytvořila“. Obtížná sociálně-politická realita na Blízkém východě vede ke zpochybnění role, kterou tam dnes mohou hrát křesťané, kteří nejsou menšinou, upřesnil kardinál Parolin, ale podstatnou a nepostradatelnou „složkou“, která „vždy přispívala k rozvoji a pokroku svých zemí“. Pokud jde o Svatou zemi, na druhou stranu „každý křesťan by měl mít možnost se tam svobodně a bez omezení vydat“, tvrdí kardinál Parolin, aniž by zapomněl na další svatá místa v Egyptě, Libanonu, Sýrii a Jordánsku.

K tématu Ukrajiny pak Parolin říká, že „každý může přispět k míru“, ale že „řešení se nikdy nesmí prosazovat jednostranným vnucováním“ s rizikem „pošlapání práv celých národů, jinak nikdy nenastane spravedlivý a trvalý mír“. V diplomacii je zapotřebí „přístup, který překračuje logiku konfrontace a upřednostňuje inkluzivní dialog“, dodává, „trpělivost a budování důvěry mezi stranami“, a k tomu „je zásadní věřit v „multilateralismus a posilovat roli mezinárodních institucí“. Ale „nastolení míru“, zdůrazňuje kardinál, vyžaduje „odvahu“, jak připomíná papež František, „spravedlnost a odpuštění, tři hodnoty, které, jak se zdá, v současné společnosti stále více chybí“. Evropě pak, aby „uměla čelit velkým výzvám“, a to jak „kulturním“, tak „obchodním“, opakuje kardinál státní sekretář „napomenutí svatého Jana Pavla II. převzaté i papežem Františkem: '“Evropo, objev znovu sama sebe, buď sama sebou!“, přičemž tváří v tvář „praktickému ateismu, populismu, náboženské negramotnosti a náboženství dle vlastního vkusu“ je třeba hledět i na povzbudivé jevy, jako je žádost mnoha mladých lidí ve Francii o křest. Katolíci si však musí položit otázku, zda jejich svědectví, víra, naděje a láska nepřestávají představovat evangelium „jako výzvu“.

Dalším tématem, kterému se kardinál Parolin v rozhovoru pro list severoitalského města Bergamo věnuje, je přítomnost laiků, zejména žen, v církvi. Podle kardinála se jedná o „protagonismus“, který „musí najít konkrétní uplatnění ve všech církevních sférách, počínaje farností“, také „při podpoře kněžských povolání“. A konečně Jubileum: „je to čas smíření, neboť vyzývá k lítosti nad vlastními hříchy a k obrácení“, ale „snad každodenní cestou“, navrhuje kardinál, je „znovuobjevení smyslu hříchu a osvobozující zkušenost Božího odpuštění, zejména ve svátosti pokání“.