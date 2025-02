Kardinál Czerny v Libanonu, aby přinesl papežovu podporu trpící

Od 19. do 23. února bude prefekt Dikasteria pro integrální lidský rozvoj v Bejrútu, aby navštívil a podpořil projekty místní církve a humanitárních organizací. Setká se s velkým muftím a se skupinou syrských uprchlíků: "Výzva uprchlíků je velká, tolik nejistoty a tolik dětí bez dokladů, a proto ohrožených obchodováním s lidmi a dětskou prací." Plánuje se návštěva v přístavu zničeném výbuchem: "Budeme se modlit za oběti".

Salvatore Cernuzio - Vatikán



Z mnoha a mnoha cest po světě, které v posledních letech podnikl, bude mise do Libanonu, na kterou se od zítřka 19. do neděle 23. února chystá kardinál Michael Czerny SJ, prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, tou nejnáročnější a nejintenzivnější. Nejen kvůli programu plnému schůzek, jako je setkání s Plenárním shromážděním katolických patriarchů a biskupů Libanonu (APECL) a s velkým muftím (první kardinál, který bude jednat s nejvyšší islámskou právní autoritou v zemi), ale také kvůli emocionálnímu dopadu, jaký bude mít setkání zblízka s obyvatelstvem vyčerpaným ekonomickou krizí, dlouhou politickou patovou situací a izraelským bombardováním, které kromě devastace jihu země ještě zhoršilo nouzovou situaci vysídlených osob a uprchlíků.



V zemi cedrů bude jezuitský kardinál - jak se dočteme v programu zveřejněném DSSUI - vést v bejrútském přístavu chvíli modlitby na památku dramatického výbuchu ze 4. srpna 2020, který si vyžádal tisíce mrtvých a zraněných. Poté se kromě dalších plánovaných aktivit setká s mladými lidmi, kteří se účastní mírového vzdělávání, navštíví školu, která přijímá děti různých vyznání, a vydá se do Al Manhaj, známé jako „ favela Středozemního moře“ kvůli extrémně vysoké míře chudoby a drogové závislosti. Nakonec se setká s některými migranty, vnitřně vysídlenými osobami a uprchlíky, kterým pomáhá Caritas a Jezuitská služba pro uprchlíky (JRS). Vatikánským médiím, která se mise zúčastní, vysvětluje smysl cesty sám kardinál Czerny. Říká, že odjede s myšlenkou v srdci na papeže, který je hospitalizován v Gemelli: "Svěříme ho a jeho uzdravení Panně Marii Libanonské".



Vaše Eminence, jaký je účel vaší cesty do Libanonu?



Jedu na pozvání maronitského patriarchy Antiochie, kardinála Bechara Boutrose Raího. Pozvání přišlo loni v listopadu, ale nebylo možné jet, nyní jsem rád, že mohu jet a vydat svědectví o práci, kterou vykonala místní církev, zejména po válce, která si vynutila tříměsíční vysídlení milionu lidí z jihu země.



Libanon je trpící zemí, která již několik let prochází hospodářskou, sociální a politickou krizí, přičemž ta poslední se v současné době zmírnila zvolením nového prezidenta. Pak válka, která zpustošila jižní oblast, a nyní nové příměří, které se zdá být stále křehčí. Jaké poselství chcete svou přítomností přinést?



Poselstvím je, že Svatý otec pamatuje, modlí se, je solidární a posílá do Libanonu svou náklonnost. To je hlavní poselství, které do země velmi rád přinesu. Myslím, že utrpení, které Libanonci a církev v těchto letech zažili, je také poselstvím naděje. Je to díky odvaze, s níž čelili tolika a tolika výzvám. Výzvám, které stále přetrvávají, ale které prožívají s inteligencí a tvořivostí. Ctnosti, které jsou důležité pro tolik míst na světě, kde lidé zápasí s odlišnostmi.



Je to program plný setkání a schůzek. Dojde také na chvíli se skupinou syrských uprchlíků, kteří představují jeden a půl milionu lidí, kteří pobývají na libanonské půdě. Co od tohoto setkání očekáváte?



Je důležité zprostředkovat blízkost Svatého otce uprchlíkům a všem, kteří je zastupují. A také je důležité vyjádřit poděkování a podporu libanonskému lidu, který proporčně nese nejtěžší břemeno ze všech zemí světa. V Libanonu je každý čtvrtý obyvatel uprchlík. To je příklad pro svět, který má sklon ke xenofobii. Výzva uprchlíků je však velká. Panuje zde velká nejistota a je zde docela hrozná skutečnost, totiž že většina dětí narozených v táborech není registrována. Takže mnoho nezletilých je bez dokladů, a proto jsou ohroženi obchodováním s lidmi a dětskou prací.



Panorama bejrútského přístavu několik měsíců po výbuchu ze 4. srpna 2020

Mezi utrpení v Libanonu, které zmiňujete, patří i výbuch z roku 2020, který zdevastoval bejrútský přístav...



Ano, to zůstává velkou tragédií. Půjdeme se modlit za oběti a jejich rodiny, jak to udělal Svatý otec v srpnu, když se setkal s rodinnými příslušníky a slíbil, že bude pamatovat na jejich blízké a smísí své slzy se slzami vysídlených lidí.



Na programu jel také Váš rozhovor s velkým muftím, nejvyšší sunnitskou právní autoritou v Libanonu.



Jsem velmi rád, že se s ním budu moci setkat. Zdá se, že jsem prvním kardinálem, který se s ním takto setká a bude s ním přímo hovořit. Dělá mi radost, že Libanon je zemí dialogu, kde existují projekty - které navštívím - kde muslimové a katolíci společně čelí výzvám a obtížím. Zdá se mi to jako krásný příklad bratrství v praxi.



Papež František a před ním Jan Pavel II. nazvali Libanon spíše než zemí „poselstvím“. „Poselství země soužití a míru,“ konstatoval František ve svém projevu k velvyslancům akreditovaným u Svatého stolce letos v lednu.Jaké naděje vkládáte do této země vy?



Pro mě je velkou nadějí pro Libanon to, aby se dokázal pohnout kupředu, aby měl odvahu čelit svým problémům, neutíkal a nenechal se hnát do extrémů. Najít řešení není snadné, musíme se o to snažit společně. Právě to vytváří skutečnou naději, křesťanskou naději, víru ve vzkříšení a život, který nám přinesl Kristus.