Dante, Petrarca a Jubileum

Na první jubileum v dějinách, které se zrodilo z iniciativy lidu a vyhlásil ho Bonifác VIII. v roce 1300, do Věčného města putovaly obrovské davy lidí. Přicházeli pěšky, vezli se na koních, táhnoucí staré a nemocné lidi na vozech. Zdálo se, že se do Říma sjela celá Evropa. Baziliky svatých Petra a Pavla zůstávaly otevřené dnem i nocí. Mezi slavnými poutníky byli i Dante a Giotto.

Dante zanechal o tomto jubileu slavné verše XVIII. zpěvu Pekla, které hovoří o „jednosměrném provozu“, který musel být zaveden na mostě u Andělského hradu: „Jak Římané to mají v obyčeji pro velké davy v jubilejním roku na mostě, by lid přešel, obracejí Ti čelo k hradu a jdou v plném toku k svatému Petru, kdežto z druhé strany jdou druzí směrem k hoře v svorném kroku.“ V Božské komedii jsou však i další zmínky o tomto jubileu, například ve druhém zpěvu Očistce. V tomto zpěvu vysvětluje hudebník Casella svému příteli Dantovi, že anděl, který má za úkol dopravovat do očistce duše shromážděné již tři měsíce u ústí Tibery, nyní nikomu neodmítá vstup na svou loď: „Jest vůle božská spravedlivá, z které jde jeho vůle, tři měsíce brával, jak chtěli klidně, v loď zástupy steré“. Tento prvek všichni komentátoři považují za jasnou narážku na odpustky udělené duším v očistci při jubilejním roce.

A o možné odkazy na Řím a Jubileum není nouze ani v zpěvech Ráje, jako v XXXI. , kde se Dante při kontemplaci tváře svatého Bernarda přirovnává k poutníkovi, který přišel z Chorvatska, aby uspokojil svou dávnou touhu spatřit podobu Krista na Veronice, svaté roušce uchovávané v bazilice svatého Petra v raném středověku: „Jak z Chorvátska kdo přišel a teď stojí a dívá se na Veroniku naši přeslavnou a žár svůj přec neukojí, Leč šeptá, před ním dokavad se vznáší, „Ó pane Jezu Kriste, bože pravý, tak tedy patřím v pravou tváři vaši?“

Francesco Petrarca tehdy ještě nebyl na světě, ale byl kajícným poutníkem v Římě na jubileum roku 1350. O tomto jubileu o padesát let později psal v listech Familiares a ve Zpěvníku: „Jde stařeček, vlasy jak sníh, je bílý, ze sladkých míst, kde věk svůj naplnil, od rodinky, které jen strach už zbyl, když vidí, jak odchází otec milý. Proč klopýtá, věkem už pokročilý, přes krajní dny, v nichž život završil? Ctným chtěním pomáhá si ze všech sil, zlomený lety, znaven poutí k cíli. Do Říma přijde, jak ho vede přání uvidět podobu, již obtisk Ten, s nímž, doufá, se tam na nebesích shledá...“

V onom jubilejním roce však Petrarca v žádném případě nebyl bělovlasý stařeček a tím spíše tedy měl důvod do Říma přijet, což se také stalo. S jakým pocitem zájmu a kajícnosti, to se dozvídáme z listů Familiares, konkrétně ze dvou dopisů, které posílá Giovannimu Boccacciovi a jimiž začíná jedenáctá kniha tohoto souboru Petrarcovy korespondence. Petrarca se právě osobně setkal s Boccacciem ve Florencii, kde se na několik dní zastavil před odjezdem do Říma. List obsahuje vyprávění o jubilejní cestě, jeho páté cestě do Říma („haec mihi nunc quinta peregrinatio romana est“), pomocí níž, jak doufá, konečně skoncuje se svými omyly.

Dne 2. listopadu 1350 Petrarca napsal Giovannimu Boccacciovi: „Poté, co jsem se s vámi rozloučil ve Florencii, jsem byl na cestě do Říma, kam v tomto roce, po němž my, ubozí hříšníci, vroucně toužíme, přijíždí téměř každý křesťan. Abych se na tak dlouhé cestě nenudil, doprovázeli mě dva vynikající poutníci: ctihodný opat a jeden muž bohatý vzděláním a velkou výmluvností“. A z Říma pak vyprávěl o neštěstí, které se mu přihodilo: koňský kopanec ho přinutil ulehnout s prudkými bolestmi. Kousek od Boloně ho totiž nakopl kůň, který klusal vedle něj, a zasáhl ho do nohy.

Navzdory silným bolestem se Petrarca chtěl dostat do Říma, kde ho lékaři drželi na lůžku čtrnáct dní. Když vstal, napsal Boccacciovi: „Utěšuji se, můj Giovanni, svou podivnou nehodou a svou bolestí, protože se mi zdá, že mi byla seslána z nebe. Zpovědník, který mě zbavil hříchů, byl ke mně příliš mírný; utrpení způsobené zraněním doplňuje a vynahrazuje přílišnou shovívavost mého zpovědníka. V této náhlé nesnázi téměř cítím iudicium Dei, které chtělo, aby kulhal na těle ten, kdo už příliš dlouho kulhá na duši! Můj Jene, nermuť se tedy proto, že jsem trpěl a stále trpím, naopak, musíš se radovat, když víš, že jsem tuto nemoc snášel s křesťanskou odevzdaností kvůli svým hříchům.“

Následují tři dlouhé Petrarcovy dopisy adresované jeho bratru Gherardovi, který se v roce 1343 stal kartuziánským mnichem v klášteře Montrieux a v nichž básník znovu předkládá vnitřní a vnější konflikt, dvě tváře „dvojího Petrarcy“, v kontrastu mezi příkladností řeholního života a světským neštěstím a bídou. V dopise z 11. června 1349, adresovaném svému bratru, mnichovi Gherardovi, Petrarca přiznává, že ho trápí pokušení, lituje také své „touhy po velmi elegantních šatech“ a přiznává, že „žehlička na úpravu vlasů“ mu způsobuje přerušovaný spánek a krutější bolesti než ty, které páchá „krutý pirát“, ale nechce se mu toho vzdát.

Třetí a poslední dopis se zabývá konfliktem vůle, který mu zabránil v rychlém výstupu na Monte Ventoso. Pak ale píše: „Bůh mě může zachránit“. Po skončení jubilea, 20. února 1351, v patnáctém z listů sbírky Familiares, píše Petrarca svému příteli Barbatovi ze Sulmony: „Mezi nikoli poslední protivenství počítáš to, že jsi mě nenašel v Římě. Myslím však, že se tak stalo z Boží vůle, neboť kdybychom se setkali, nenavštěvovali bychom baziliky s katolickou zbožností, ale jen s pouhou básnickou zvědavostí. Toulali bychom se po městě a vůbec by nám nezáleželo na duši, ale jen na umění“.

V Dopisech slavným osobnostem, literárním díle, které papež Jan Pavel I. napsal v letech benátského patriarchátu, je Petrarcovi a jeho jubilejní pouti adresován také jeden pomyslný dopis, který komentuje jeho počínání takto: „Smiřte se s Bohem, řekl svatý Pavel: dnes to opakujeme a doufáme, že smíření předchází slovo samotného Boha. Jdeme totiž k Bohu, pokud nás nejprve povolá a promluví k nám“… „Také Petrarca, který je považován za prototyp turistů, dychtících po cestování a novinkách, chtěl být proto při jubileu skutečným poutníkem, a nikoli turistou“, uzavírá imaginární list Albina Lucianiho.

Stefania Falasca je italská novinářka, spisovatelka a esejistka. Od března 2020 je viceprezidentkou Nadace Jana Pavla I. ve Vatikánu.