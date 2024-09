Státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin

VATIKÁN

Kardinál Parolin na 79. Valném shromáždění OSN

Ve dnech 22. až 30. září odcestuje státní sekretář Svatého stolce, kardinál Pietro Parolin, do New Yorku, kde se zúčastní 79. zasedání Valného shromáždění OSN. Oznámil to Státní sekretariát v příspěvku na svém účtu X @ TerzaLoggia.