Papežova soustrast do Dárfúrú po závalu vesnice Tarasin
Vatican News
Celá vesnice Tarasin byla smetena z povrchu zemského, tisíc životů pohřbeno pod hroutící se horou. Pouze jeden přeživší svědčí o tom, že tato komunita skutečně existovala. Dnes Tarasin již neexistuje. Sudánská vesnice, ležící v pohoří Marra v Dárfúru, byla 31. srpna smetena sesuvem půdy způsobeným přívalovými dešti. Žádný výkřik nepřekonal skalnaté hřebeny, žádná ozvěna nedosáhla k lidstvu, které je rozptýleno válkami a scénáři považovanými za prioritní pouze na základě toho, jak jsme zvyklí vidět svět.
Duchovní blízkost „všem, kteří byli touto tragédií zasaženi“, vyjádřil papež Lev XIV. v telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném biskupovi El-Obeidu, monsignoru Yunanovi Tombe Trille Kuku Andali. Papež ujistil o svých modlitbách „zejména za věčný odpočinek zemřelých, za ty, kteří oplakávají jejich ztrátu, a za záchranu mnoha lidí, kteří jsou stále pohřešováni“. Lev XIV. vyjádřil „podporu občanským orgánům a záchranářům zapojeným do záchranných operací“ a nakonec vyprosil pro Súdán „Boží požehnání útěchy a síly“.
Zprávu o sesuvu půdy, který postihl Tarasin, rozšířilo Súdánské osvobozenecké hnutí: povstalecká skupina, která vznikla před dvaceti lety na obranu místních komunit před milicemi Janjaweed a která dnes ovládá pohoří Marra, vyzvala OSN a humanitární organizace, aby vyhledaly těla obětí. Žádný mezinárodní konvoj však dosud do této oblasti nedorazil, protože je nepřístupná kvůli střetům mezi národní armádou a rebely, zejména Rychlými podpůrnými silami.
Tarasin se nacházel v pohoří Marra, vulkanickém hřebeni dlouhém 160 kilometrů, který se stal přirozeným útočištěm pro tisíce uprchlíků prchajících z El Fasheru, hlavního města severního Dárfúru, které je již více než 500 dní v obležení. V této vesnici se shromáždily rodiny, které uprchly před bombardováním a hladem, přesvědčené, že zde našly útočiště. Místo toho je však postihla přírodní katastrofa, která zanechala pouze obraz rovné plochy a skal mezi horami, kde skupiny lidí holýma rukama kopou a hledají těla, čímž se ještě umocňuje tragédie celého Dárfúru, který již dva roky sužuje konflikt, jenž si dosud vyžádal 40 tisíc mrtvých a více než 14 milionů uprchlíků.