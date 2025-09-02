Hledejte

Na místě, kde stávala zavalená vesnice Tarasin Na místě, kde stávala zavalená vesnice Tarasin  (AFP or licensors)
Papežova soustrast do Dárfúrú po závalu vesnice Tarasin

Na západě Súdánu zavalil sesuv půdy celou vesnici a způsobil smrt tisíce lidí. Přežil pouze jeden člověk. Papež Lev XIV. vyjádřil soustrast a ujistil o modlitbě.

Vatican News

Celá vesnice Tarasin byla smetena z povrchu zemského, tisíc životů pohřbeno pod hroutící se horou. Pouze jeden přeživší svědčí o tom, že tato komunita skutečně existovala. Dnes Tarasin již neexistuje. Sudánská vesnice, ležící v pohoří Marra v Dárfúru, byla 31. srpna smetena sesuvem půdy způsobeným přívalovými dešti. Žádný výkřik nepřekonal skalnaté hřebeny, žádná ozvěna nedosáhla k lidstvu, které je rozptýleno válkami a scénáři považovanými za prioritní pouze na základě toho, jak jsme zvyklí vidět svět.

Duchovní blízkost „všem, kteří byli touto tragédií zasaženi“, vyjádřil papež Lev XIV. v telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném biskupovi El-Obeidu, monsignoru Yunanovi Tombe Trille Kuku Andali. Papež ujistil o svých modlitbách „zejména za věčný odpočinek zemřelých, za ty, kteří oplakávají jejich ztrátu, a za záchranu mnoha lidí, kteří jsou stále pohřešováni“. Lev XIV. vyjádřil „podporu občanským orgánům a záchranářům zapojeným do záchranných operací“ a nakonec vyprosil pro Súdán „Boží požehnání útěchy a síly“.

Zprávu o sesuvu půdy, který postihl Tarasin, rozšířilo Súdánské osvobozenecké hnutí: povstalecká skupina, která vznikla před dvaceti lety na obranu místních komunit před milicemi Janjaweed a která dnes ovládá pohoří Marra, vyzvala OSN a humanitární organizace, aby vyhledaly těla obětí. Žádný mezinárodní konvoj však dosud do této oblasti nedorazil, protože je nepřístupná kvůli střetům mezi národní armádou a rebely, zejména Rychlými podpůrnými silami.

Tarasin se nacházel v pohoří Marra, vulkanickém hřebeni dlouhém 160 kilometrů, který se stal přirozeným útočištěm pro tisíce uprchlíků prchajících z El Fasheru, hlavního města severního Dárfúru, které je již více než 500 dní v obležení. V této vesnici se shromáždily rodiny, které uprchly před bombardováním a hladem, přesvědčené, že zde našly útočiště. Místo toho je však postihla přírodní katastrofa, která zanechala pouze obraz rovné plochy a skal mezi horami, kde skupiny lidí holýma rukama kopou a hledají těla, čímž se ještě umocňuje tragédie celého Dárfúru, který již dva roky sužuje konflikt, jenž si dosud vyžádal 40 tisíc mrtvých a více než 14 milionů uprchlíků.

2. září 2025, 14:36
