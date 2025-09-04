Papež Lev XIV. vyjádřil bolest nad nehodou lanovky v Lisabonu
Pietro Piga - Vatikán
Lev XIV. vyjádřil „upřímnou soustrast“ a „duchovní blízkost“ všem rodinám postiženým smutkem v souvislosti s včerejší tragédií lanovky v Lisabonu. Učinil tak dnes, 4. září, telegramem adresovaným lisabonskému patriarchovi, monsignoru Rui Manuelovi Sousovi Valériovi S.M.M., který podepsal vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin. Papež se modlí za „úplné uzdravení“ zraněných, vyprošuje „sílu křesťanské naděje pro všechny, kteří byli touto katastrofou zasaženi“, a „s vděčností“ připomíná všechny, kteří se podíleli na záchranných operacích.
Bilance obětí
Bilance vykolejení a následného nárazu lanovky Elevador da Glória v Lisabonu je 17 mrtvých a 23 zraněných, většinou turistů. Aktualizované informace o následcích nehody, která se stala ve středu 3. září odpoledne, sdělila ředitelka civilní ochrany portugalského hlavního města Margarida Castro Martins, která poskytla další podrobnosti: v noci došlo v nemocnici ke dvěma úmrtím a mezi oběťmi, mezi nimiž je i řidič vozidla, je sedm mužů a osm žen, „všichni dospělí, včetně cizinců. Zatím nemáme informace o věku ani národnosti těchto obětí“, dodala Martins. V tuto chvíli nebyly poskytnuty žádné podrobnosti o stavu zraněných, ale je známo, že „čtyři jsou portugalské národnosti, dva německé, dva španělské, jeden korejské, jeden kapverdské, jeden kanadské, jeden italské, jeden francouzské, jeden švýcarské a jeden marocké“.
Hypotézy o katastrofě
Lanovka Elevador da Glória je jednou ze tří lanovek v portugalském hlavním městě a zároveň národní památkou. Skládá se ze dvou vozů, byla zprovozněna v roce 1885 a spojuje dolní a horní část města. Může přepravit až 45 osob a v průměru ji ročně využijí asi tři miliony cestujících. Podle první rekonstrukce události hasičským sborem došlo k prasknutí lana a z důvodu vykolejení k pádu jednoho z vozů a nárazu do budovy v blízkosti Praça dos Restauradores. Podle technické verze však nehodu mohla způsobit porucha brzd. Mezitím Carris, portugalská veřejná společnost, která provozuje Elevador da Glória, ujistila, že „protokol údržby byl pečlivě dodržován“.
Reakce
V Portugalsku vyhlásil premiér Luis Montenegro na 5. září den státního smutku, zatímco prezident republiky Marcelo Rebelo de Sousa vyjádřil „hlubokou soustrast“. Jednalo se o „velmi vážnou, bezprecedentní nehodu“, komentoval starosta Lisabonu Carlos Moedas, který se včera spolu s ministrem infrastruktury Miguelem Pintem Luzem zúčastnil záchranných operací. Evropská unie vyjádřila svou soustrast prostřednictvím předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsoly: „Naše srdce jsou s oběťmi tragédie Elevador da Glória, která je významným bodem pro obyvatele Lisabonu a návštěvníky z celého světa. Evropa je solidární s oběťmi, jejich drahými a celou lisabonskou komunitou. Přeji zraněným brzké uzdravení.“ Podporu vyslovila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen: „S lítostí jsem se dozvěděla o vykolejení slavného výtahu Elevador da Glória. Upřímnou soustrast rodinám obětí.“ Na evropských úřadech jsou vlajky spuštěny na půl žerdi.