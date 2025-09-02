Organizace Mary’s Meals dosáhla nového milníku: Jídlo pro více než tři miliony dětí
Guglielmo Gallone – Rimini
„Díky naší podpoře dostává každý den více než tři miliony dětí jídlo ve škole.“ Těmito slovy sdělil Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel a generální ředitel Mary’s Meals, nejnovější milník v rozhovoru pro Vatikánská média.
Oficiální oznámení s názvem „Více než 3 miliony“ se uskuteční 8. září, v den svátku Narození Panny Marie, které je tato charitativní organizace zasvěcena.MacFarlane-Barrow však chtěl tuto zprávu předem oznámit na setkání v Rimini a předložit ji jako poselství naděje a smíření – jako výzvu, která odráží letošní téma „stavět v opuštěných místech z nových cihel“.
Více než dvacet let růstu
„Když jsme v roce 2002 začali dávat jídlo asi stovce dětí, nikdy bychom si nedokázali představit, že se naše práce rozroste takovým mimořádným způsobem,“ vysvětlil MacFarlane-Barrow. „Zpráva, kterou dnes chci sdílet, je zprávou naděje: i ve světě plném problémů mohou růst dobré věci. Jednoduchý skutek může změnit životy a proměnit celé komunity.“
Tato úvaha byla také ústředním tématem panelové diskuse na setkání v Rimini s názvem „Spravedlnost nestačí, potřebujeme lásku“, kde se MacFarlane-Barrow připojil k lordu Johnu Birdovi, členovi Sněmovny lordů, a Marcu Piurimu, prezidentovi Fondazione Banco Alimentare ETS.
Přinášet naději do opomíjených míst
Mary’s Meals je obzvláště aktivní v místech, která jsou často opomíjena médii a přehlížena mezinárodní politikou, ale která jsou hluboce zasažena tím, co papež František popsal jako „třetí světovou válku vedenou po částech“.
V Africe se tato charitativní organizace významně rozšířila v Malawi a Zambii, kde nyní pomáhá více než 1,3 milionu, respektive 600 000 dětem, a to i přes sucha, povodně a hospodářské krize.
V etiopské oblasti Tigray, poznamenané válkou, se počet dětí, které dostávají jídlo, zvýšil za méně než dva roky z 30 000 na více než 245 000. Na Haiti, na pozadí násilí a politické nestability způsobené gangy, nyní více než 196 000 dětí dostává denně školní jídlo.
Jen v tomto roce se organizaci Mary's Meals podařilo ve srovnání s rokem 2024 oslovit dalších 800 000 dětí, což je mimořádný nárůst.
Potřeba však zůstává obrovská: 71 milionů dětí ve věku základní školní docházky v současné době nechodí do školy, což je číslo vyšší než celkový počet žáků základních škol ve Velké Británii, Evropě, USA a Kanadě dohromady. Výzkumy opakovaně ukazují, že efektivní programy školního stravování jsou pro děti silnou motivací k docházce do školy.
Radost jednoduchosti
Síla projektu spočívá v jeho jednoduchosti: bezpečné a výživné jídlo ve škole, které podporuje docházku a přináší tak nové příležitosti do budoucna.
Pro MacFarlane-Barrowa spočívá nejhlubší uspokojení právě v tom: „Cítíme povolání být přítomni v těch částech světa, kde lidé nemají hlas. Chceme tyto komunity doprovázet po mnoho let – zejména když na ně zapomínají média. Jídlo ve škole může změnit to, jak lidé vidí svou budoucnost. A snad nejvíce inspirující ze všeho je doprovázet mladé lidi – jejich kreativitu, jejich víru, jejich naději.“
Dar pro Pannu Marii
V tomto duchu MacFarlane-Barrow vysvětluje volbu data 8. září pro oficiální oznámení.
„Vybrali jsme tento den, protože chceme tento dar věnovat Marii, matce Ježíše. Mary's Meals patří jí a my chceme tímto způsobem oslavit její narozeniny. Bude to šťastný den.“