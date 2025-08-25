Thajsko a Kambodža: Náboženství společně k překonání krize
Sara Costantini – Vatikán
Napětí na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou znovu propuklo v červenci, kdy ozbrojené střety mezi oběma armádami měly za následek několik obětí a stovky uprchlíků. Teritoriální spory, které nikdy zcela neutichly, našly novou půdu pro třenice v posvátných místech podél hraniční linie: starobylé chrámy, z nichž některé jsou zapsány na seznamu UNESCO, které by měly být symboly bratrství a spirituality, ale místo toho hrozí, že se stanou důvodem rozdělení.
Výzva k míru a ochraně posvátných míst
V této nestabilní situaci zazněla výzva Religions for Peace (Rfp), největší mezináboženské koalice na světě, která se dlouhodobě zasazuje o spolupráci mezi náboženskými komunitami. V prohlášení z Bangkoku vyjádřil generální tajemník Francis Kuria „hlubokou bolest a znepokojení“ nad utrpením civilního obyvatelstva. „Religions for Peace vyjadřuje upřímnou soustrast všem obětem násilí a těm, kteří byli vyhnáni ze svých domovů.“ Rfp proto důrazně vyzývá všechny strany k dodržování příměří z 28. července a k zahájení skutečného dialogu. „Svatá místa a společné prostory, které se rozprostírají mezi Thajskem a Kambodžou, nesmějí být zneužívány k podněcování sváru, ale musí být oslavovány jako symboly jednoty a úcty,“ uvádí se dále. Pro Kuriu je morální imperativ náboženských společenství jasný: „Spojením se napříč náboženstvími a národy potvrzujeme naši společnou lidskost a zavazujeme se budovat mosty spolupráce a míru.“
Role náboženských vůdců
Také z Itálie zaznívá silný apel, aby nebyla zapomenuta duchovní dimenze tohoto konfliktu. Luigi De Salvia, předseda národní organizace Religions for Peace, zdůrazňuje, že náboženství mohou hrát rozhodující roli tam, kde politické kanály mají potíže dosáhnout výsledků: „Náboženští vůdci mají za úkol otevírat prostory pro dialog, který přesahuje hranice a národní příslušnost. Jejich slova, jsou-li sdílená, se mohou stát semínkem smíření tam, kde převládá nedůvěra a nepřátelství.“ Podle De Salvia ukazuje spor o posvátné chrámy hluboký rozpor. „Nesmíme zapomínat, že místa uctívání, uznaná UNESCO, patří celému lidstvu. Jejich přivlastnění je v rozporu s nejautentičtějšími duchovními hodnotami, které nás vybízejí k odpoutanosti a úctě. Jsou to místa, která musí vyvolávat solidaritu, nikoli konflikty.“
Budoucí mezináboženská spolupráce
Předseda Rfp Italia také připomíná odpovědnost občanské společnosti. „Náboženské komunity mají povinnost zapojit své nejaktivnější členy. Ženy, které hrají zásadní roli, a mladí lidé, kteří představují budoucnost, mohou být protijedem proti nacionalistickým tendencím, které podněcují násilí.“ S ohledem na budoucnost navrhuje De Salvia konkrétní cestu: „Je třeba posílit již existující mezináboženské sítě. V každé komunitě existují uzavřenější, někdy sektářské proudy: právě proto je mezináboženská spolupráce nezbytná, protože umožňuje zviditelnit sdílené hodnoty a nabídnout věrohodnou alternativu k politickému a vojenskému střetu.“