Připomínáme výzvu papeže Pia XII. k míru, 86 let poté
Stefan J. Bos, Vatikán
Ve čtvrtek 24. srpna 1939 papež Pius XII. vystoupil v rozhlase s zoufalou výzvou k míru. V 19 hodin římského času vyzval vedoucí představitele – a všechny, kdo byli ochotni naslouchat – aby zabránili hrozící světové válce. Jeho výzva přišla jen několik dní poté, co Sovětský svaz a nacistická Německo podepsaly pakt o rozdělení sfér vlivu.
Ve vysílání Vatikánského rozhlasu z Castel Gandolfo nedaleko Říma řekl světu, že lidstvo stojí před kritickou hodinou:
„Byla to hodina obrovského rozhodování, ke které naše srdce nemohou zůstat lhostejná.“ Zdůraznil, že „mírem se nic neztrácí. Válkou lze ztratit vše.“
Navzdory papežově vášnivému apelu jeho hlas zůstal nevyslyšen. 1. září 1939 vtrhly německé jednotky do Polska, čímž odstartovaly druhou světovou válku a šest let globálního konfliktu.
Jeho slova však stále rezonují. Jeho věta „mírem není nic ztraceno“ byla nedávno citována papežem Lvem XIV. jako relevantní pro dnešní svět.
Války opět zuří na Ukrajině, kde Rusko v neděli oznámilo, že v rámci nových územních zisků ve východní části Doněcké oblasti obsadilo dvě vesnice, ale také v Gaze, Etiopii, Súdánu, na Haiti, v Myanmaru a dalších ohniscích napětí. Tyto ozbrojené konflikty si podle odhadů vyžádaly nejméně stovky tisíc mrtvých a zraněných a miliony lidí byly nuceny opustit své domovy.
Před 86 lety Pius varoval před takovou zkázou:
„Spravedlnost se prosazuje silou rozumu, nikoli silou zbraní. Říše, které nejsou založeny na spravedlnosti, nejsou požehnány Bohem. Politika oddělená od morálky zrazuje ty, kdo ji prosazují.“
Jeho hlas z roku 1939 je i dnes varováním pro dnešní bouřlivý svět.