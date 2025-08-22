Při útoku na mešitu v Nigérii zemřelo více než 50 lidí
Stefano Leszczynski – Vatikán
Počet obětí úterních útoků v několika městech severozápadní Nigérie stoupl na více než 50. Oběti padly pod palbou komanda, které zahájilo střelbu v mešitě v Unguwan Mantau a v několika vesnicích ve státě Katsina. K útokům se zatím nikdo nepřihlásil, ale podle analytiků nejsou takové incidenty v zemi, kde se chovatelé dobytka a zemědělci otevřeně bojují o kontrolu nad půdou a omezenými vodními zdroji, nijak výjimečné. Jen minulý měsíc při střetech v severní a střední Nigérii zemřelo 150 lidí.
Zvýšena bezpečnostní opatření
Komisař státu Katsina Nasir Mu'azu nařídil armádě a bezpečnostním složkám, aby střežily oblast Unguwan Mantau s cílem zabránit novým útokům. Podle vyšetřovatelů se ozbrojené gangy odpovědné za útoky během období dešťů ukrývají na farmách, které využívají jako základny pro provádění útoků. Mu’azu prohlásil, že útok na mešitu z minulého úterý byl odvetou za předchozí partyzánskou akci obyvatel Unguwan Mantau.
Jedna země, mnoho konfliktů
Desítky ozbrojených skupin často útočí na bezpečnostní složky v nejbohatších nerostných oblastech země. Majitelé pozemků obviňují pastevce z etnické skupiny Fulani z krádeží zásob potravin a ničení úrody. Chovatelé zase požadují právo průchodu přes zemědělskou půdu, která je od získání nezávislosti Nigérie určena pro přesun dobytka. Kromě tohoto konfliktu Nigérie bojuje s milicemi Boko Haram na severovýchodě země, kde podle údajů OSN přišlo o život asi 35 tisíc lidí a více než dva miliony žijí jako uprchlíci.