Papež kondoloval k leteckému neštěstí v Ghaně
Vatican News
Papež Lev XIV. zaslal telegram, podepsaný vatikánským státním sekretářem, kardinálem Pietrem Parolinem, a adresovaný monsignoru Matthew K. Gyamfimu, biskupovi Sunyani a předsedovi Biskupské konference Ghany, v němž ujišťuje ghanský národ o „duchovní blízkosti v této těžké chvíli“ – tedy po havárii vojenského vrtulníku, při níž zahynuli ministr obrany Edward Omane Boamah a ministr životního prostředí a technologie Ibrahim Murtala Muhammed spolu s dalšími šesti osobami.
Papež v telegramu „vyjadřuje svou soustrast nad smrtí ministrů, vládních úředníků a všech, kteří přišli o život“. Duše zemřelých svěřuje milosrdenství všemohoucího Boha a modlí se „za ty, kteří truchlí nad jejich ztrátou, zejména za jejich rodiny“.
Vrtulník ghanských ozbrojených sil havaroval v oblasti Ashanti na jihu této země. Vzlétl z ghanského hlavního města Accra a směřoval na severozápad, do Obuasi. Na palubě byli tři členové posádky, tři úředníci a dva ministři. Příčiny havárie zatím nejsou známy. Prezident John Mahama vyhlásil státní smutek.