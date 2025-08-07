Hledejte

V ghanském hlavním městě Acra se konala vigilie za oběti leteckého neštěstí V ghanském hlavním městě Acra se konala vigilie za oběti leteckého neštěstí  (ANSA)
Papež kondoloval k leteckému neštěstí v Ghaně

V telegramu podepsaném kardinálem Parolinem vyjádřil Lev XIV. soustrast nad smrtí dvou ghanských ministrů, tří vládních úředníků a dalších tří osob, které cestovaly vrtulníkem z ghanské Accry. Letadlo se z dosud neznámých důvodů zřítilo v oblasti Ashanti. V zemi byl vyhlášen státní smutek.

Papež Lev XIV. zaslal telegram, podepsaný vatikánským státním sekretářem, kardinálem Pietrem Parolinem, a adresovaný monsignoru Matthew K. Gyamfimu, biskupovi Sunyani a předsedovi Biskupské konference Ghany, v němž ujišťuje ghanský národ o „duchovní blízkosti v této těžké chvíli“ – tedy po havárii vojenského vrtulníku, při níž zahynuli ministr obrany Edward Omane Boamah a ministr životního prostředí a technologie Ibrahim Murtala Muhammed spolu s dalšími šesti osobami.

Papež v telegramu „vyjadřuje svou soustrast nad smrtí ministrů, vládních úředníků a všech, kteří přišli o život“. Duše zemřelých svěřuje milosrdenství všemohoucího Boha a modlí se „za ty, kteří truchlí nad jejich ztrátou, zejména za jejich rodiny“.

Vrtulník ghanských ozbrojených sil havaroval v oblasti Ashanti na jihu této země. Vzlétl z ghanského hlavního města Accra a směřoval na severozápad, do Obuasi. Na palubě byli tři členové posádky, tři úředníci a dva ministři. Příčiny havárie zatím nejsou známy. Prezident John Mahama vyhlásil státní smutek.

 

7. srpna 2025, 21:07
