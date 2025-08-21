Myanmarský režim chce zbourat kostel a kláštery
Informuje o tom asijská církevní agentura ucanews. Režim tak chce rozšířit vykopávky starověkého města Toungoo-Ketumati do oblastí, kde se v současné době nacházejí buddhistická místa a katedrála v Taungngu. Archeologické vykopávky v Toungoo, známém také jako Ketumati, již probíhají. Toungoo bylo prvním hlavním městem, které bylo založeno v roce 1510 jako centrum stejnojmenné dynastie. Ta vládla více než 200 let nad větší částí Myanmaru.
Podle informací zpravodajské agentury byl dopis ministerstva pro náboženské záležitosti a kulturu zaslán nejvyššímu buddhistickému mnichovi výboru Sangha v obci Toungoo. V dopise se uvádí, že náboženská místa se nacházejí uvnitř hradeb a vodního příkopu starobylého města. „Náboženské budovy, které se nacházejí v kulturní zóně“, musí být odstraněny. Zástupci katolické církve sdělili agentuře ucanews, že byli o plánech na vykopávky informováni. Hovořili o ohrožení katedrály ve městě.
Dopis z ministerstva
Místní „členové komunity jsou šokováni“, řekl farář Xavier Wine Maung, farář katedrály. Kostel postavený v roce 1987 má „velký osobní význam“ pro komunitu, kde byly pokřtěny a oddány celé generace. „Přicházejí za mnou a ptají se: ‚Co máme dělat, když se to stane?‘“, řekl kněz a dodal, že „nemá jasné odpovědi“.
Katolická komunita je „bezmocná při obraně své krásné katedrály“. „Moje jediná naděje je prosit o shovívavost a požádat je, aby alespoň zachovali hlavní budovu kostela.“
Ucanews uvádí, že válka režimu proti skupinám odporu vedla od puče v roce 2021 k zničení několika náboženských památek. Podle údajů nezávislého výzkumného týmu „Nyan Lynn Thit Analytica“ bylo mezi únorem 2021 a prosincem 2024 při leteckých útocích poškozeno nejméně 302 náboženských budov po celé zemi.
(ucanews – sk)