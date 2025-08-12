Mladí lidé a jejich opětovné objevování víry
Federico Piana
Již nelze tvrdit, že mladí lidé nemají zájem o spiritualitu a jsou vzdáleni víře. Výzkum provedený na vzorku téměř pěti tisíc lidí ve věku od 18 do 29 let z osmi zemí (Argentina, Brazílie, Itálie, Keňa, Mexiko, Filipíny, Španělsko a Spojené království) ukazuje zcela odlišný obraz. Například 50 % respondentů uvedlo, že v posledních pěti letech vzrostl jejich zájem o duchovno, zatímco 15 % respondentů zaznamenalo pokles. V Brazílii, Keni a na Filipínách podíl zvýšeného zájmu o spiritualitu výrazně přesáhl 50 %, zatímco v ostatních zkoumaných zemích se pohyboval mezi 10 a 32 %.
Jedinou výjimkou je Itálie, kde nebyly zaznamenány žádné významné změny. Studie, kterou vypracovala mezinárodní výzkumná skupina „Footprints. Young People: Expectations, Ideals, Beliefs“ pod záštitou Papežské univerzity Svatého Kříže ve spolupráci s dalšími univerzitami, má jasný cíl:
„Zpochybnit tezi o nevyhnutelné sekularizaci, která byla formulována na konci 60. a na počátku 70. let“. A zdá se, že výsledky tomu nasvědčují. Na nejklasičtější a nejzákladnější otázku „Věříš v Boha?“ odpovědělo kladně 73 procent respondentů; 25 % se vyjádřilo slovy typu „snažím se věřit v Boha“, „nemyslím si, že můžeme vědět, zda Bůh existuje“, „jsem lhostejný k Božímu bytí“, „nikdy jsem v Boha nevěřil“, „věřil jsem v Boha, ale teď už ne“. Pouze 2 % nechtělo odpovědět.
V zemích jako Keňa, Filipíny a Brazílie, kde je spiritualita silnější než v jiných zemích, byl zaznamenán vyšší počet mladých věřících a hluboká oddanost víře bez ohledu na náboženské vyznání. V Itálii a Španělsku, kde spiritualita prochází krizí, je podle studie více ateistů a agnostiků než věřících. Výzkum však zaznamenává slibné, tiché probuzení sekularizovaných západních zemí: „I když – píší vědci – účast na mši a nominální příslušnost ke křesťanství v Itálii, Španělsku, Velké Británii a v omezené míře i v Mexiku již desítky let klesají, lze zaznamenat obrat tohoto trendu.“ Tento trend potvrzují i údaje: ve Španělsku navštěvuje denně bohoslužby nebo mši 1,8 mladých věřících z deseti, v Itálii 1,6 z deseti. „Naše výsledky – dodávají autoři průzkumu – se shodují s dalšími studiemi, které potvrzují vědomější prožívání víry. Průzkum Bible Society provedený v Anglii a Walesu zaznamenal nárůst počtu „vědomě se rozhodujících“ křesťanů, v čele s generací Z. Průzkum Pew Research Center naopak naznačuje, že pokles křesťanství ve Spojených státech se zpomaluje.“
Překvapivý je také průřez odpověďmi, který se objevuje, když studie vypracovaná skupinou Footprints položí mladým lidem otázku: „Jak často se modlíš?“ Odpovědi jsou velmi výmluvné: pokud sečteme procenta odpovědí „několikrát denně“ a „asi jednou denně“, zjistíme, že katolíci, kteří se modlí často, tvoří 72 procent, zatímco věřící jiných vyznání dosahují 71 procent. Modlitba však získává i nevěřící: „48 procent těch, kteří se hlásí k ateismu, se podle průzkumu příležitostně modlí, zejména v těžkých chvílích, a 37 procent žádá věřící, aby se za ně modlili.“