Caritas: Hladomor v Gaze je porušením Úmluvy o genocidě
V reakci na devastující události v Gaze, kde izraelské síly 20. srpna vtrhly do města Gaza, které nyní poskytuje útočiště téměř milionu vysídlených civilistů, vydala Caritas Internationalis prohlášení, v němž „svědčí o této hrůze“.
O dva dny později OSN oficiálně prohlásila v enklávě hladomor. Caritas zdůrazňuje, že situace se již drasticky zhoršila: hlady zemřelo 273 lidí, včetně 112 dětí.
„Prohlášení nebylo varováním,“ uvádí se v textu, „ale ponurým potvrzením toho, co humanitární organizace říkají již měsíce: obyvatelé Gazy již dlouho trpí záměrným vyhladověním.“
Promyšlené rozhodnutí
Tato úmrtí, pokračuje Caritas, nejsou tragickými nehodami, ale výsledkem promyšlených rozhodnutí. Obyvatelé Gazy byli zbaveni základních životních potřeb – přístřeší, obživy a bezpečnosti.
„Toto není válka. Je to systematické ničení civilních životů.“
Caritas Internationalis popisuje obléhání Gazy jako „stroj na vyhlazení“. Na rozdíl od hladomorů způsobených přírodními katastrofami je tento hladomor způsoben člověkem – je přímým důsledkem záměrné strategie: „blokování pomoci, bombardování konvojů s potravinami, ničení infrastruktury a odepírání základních potřeb“.
Prohlášení dále tvrdí, že civilisté – zejména ženy a děti – nesou hlavní břemeno hladomoru, bombardování a eradikace. Vlády, organizace a nadnárodní korporace toto utrpení umožňují finanční podporou, vojenskou pomocí a diplomatickou ochranou.
„Jejich mlčení není neutralita. Je to souhlas.“
Prázdná slova
Caritas zdůrazňuje, že mezinárodní společenství přitom nabízí pouze prázdná prohlášení a fráze. Tyto „dvojí standardy“, pokračuje prohlášení, slouží pouze k získání času pro další ničení.
„Caritas Internationalis vidí v Gaze záměrný útok na lidskou důstojnost a zhroucení morálního řádu, selhání vedení, odpovědnosti a samotné lidskosti.“
Caritas Internationalis dále zdůrazňuje, že všechny tyto činy a opomenutí odsuzuje v nejostřejších slovech. „Představují flagrantní pohrdání hodnotami a základními principy lidskosti a jasně porušují mezinárodní právo, mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv, jakož i četná ustanovení konkrétních úmluv OSN, včetně Úmluvy o prevenci a trestání zločinu genocidy.“
Výzva zakořeněná ve víře
Caritas připomíná slova papeže Františka z encykliky Fratelli Tutti: „Buď jsme spaseni všichni, nebo nikdo.“ K činu vybízí i Písmo: „“Mluv za ty, kteří nemohou mluvit za sebe“ (Přísloví 31,8) a „Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejmenších, neudělali jste pro mě“ (Matouš 25,45).
V této souvislosti organizace vydává řadu naléhavých požadavků. Vyzývá k okamžitému a trvalému příměří a k neomezenému přístupu humanitární pomoci k dodávkám potravin, léků a základní pomoci. Trvá na propuštění všech rukojmích a svévolně zadržovaných osob a na vyslání mírových sil OSN k ochraně civilistů. Caritas dále zdůrazňuje nutnost ochrany všech neozbrojených osob, zejména dětí, žen a starších osob, jakož i odpovědnosti pachatelů a těch, kdo jim napomáhají, před vnitrostátními a mezinárodními soudy.
Prohlášení také zdůrazňuje význam plného provedení poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora ze dne 19. července 2024, které vyzývá k ukončení nezákonné přítomnosti Izraele na okupovaném palestinském území. To zahrnuje zastavení osadnické činnosti, evakuaci osadníků, poskytnutí odškodnění a závazná opatření orgánů OSN k ukončení okupace.
„Zkouška morální integrity“
„Hladomor v Gaze je zkouškou morální integrity a příliš mnoho lidí v ní selhalo,“ uzavírá prohlášení. „Nechat obyvatelstvo hladovět znamená znesvěcovat život. Mlčet znamená být spoluviníkem.“
Caritas Internationalis vyzývá všechny věřící a lidi s svědomím, aby zvedli hlas, vyvinuli tlak na své vlády a požadovali spravedlnost.
„Svět se dívá. Historie zapisuje. A Gaza čeká, ne na slova, ale na záchranu.“