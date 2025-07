V Peru vzniká poutní trasa věnovaná papeži Lvu XIV.

Poutní trasa povede přes regiony Lambayeque, La Libertad, Piura a Callao a dotkne se míst, kde papež jako misionář a biskup sloužil církvi v této zemi. Vládní a místní investice ve výši 130 milionů eur budou určeny na zlepšení muzeí a restaurování sakrálních památek. Prezidentka Boluarte: „Chceme tak uctít památku papežova pobytu v Peru.“

Daniele Piccini – Vatikán

Milovníci poutních stezek – jako je ta vedoucí do Santiaga ve Španělsku, Františkánská poutní cesta ve střední Itálii nebo Via Franchigena vedoucí z Canterbury do Říma – mohou od dnešního dne putovat po Cestě papeže Lva XIV., která v Peru vede hlavními místy misijní a pastorační činnosti Francise Roberta Prevosta v této zemi.

Prezentace Cesty papeže Lva XIV.

Trasa vede čtyřmi regiony

Trasa byla slavnostně zahájena v pondělí 21. července současně ve čtyřech městech, Chiclayo, Trujillo, Chulucanas a Callao, které patří do čtyř regionů, jimiž vede: Lambayeque, La Libertad, Piura a Callao. Současně s Cestou papeže Lva XIV. byla představena také propagační kampaň „La Ruta de León“ (Leónova cesta), kterou pořádá Komise pro podporu vývozu a cestovního ruchu Peru (PromPerú) s cílem podpořit návštěvnost turistických atrakcí ve čtyřech regionech zahrnutých do turistické trasy „Caminos del Papa León XIV“ ze strany domácích i zahraničních turistů.

Etapy cesty jsou teprve ve fázi přípravy

Ministryně zahraničního obchodu a cestovního ruchu (Mincetur), Desilú León upřesnila, že podrobnosti cesty jsou teprve ve fázi přípravy. „Byly to velmi intenzivní dny práce,“ řekla během večera, kdy se otevírala trasa v Chiclayo, „abychom dosáhli dohody a určili turistické zdroje v každém z nich, ale je to práce, ve které můžeme pokračovat a zároveň plánovat další kroky, abychom mohli zahrnout i další místa.“

Ministryně pro zahraniční obchod a cestovní ruch (Mincetur) Desilú León

Národní a místní investice

Cesta papeže Lva XIV. bude příležitostí k restaurování kostelů, rozšíření muzeí, zlepšení přístupnosti a podpoře podniků a výrobců, hotelů a ubytoven, potravinářských produktů a místního řemesla díky investicím vlády a regionů. „V této první fázi,“ pokračuje ministryně, „jsme vyčlenili přibližně 130 milionů eur, z nichž část pochází od národní vlády, ale druhá část pochází od samotných regionálních vlád. Callao investuje, La Libertad investuje, tady v Lambayeque regionální vláda vyčlenila prostředky na investice do této trasy a vše, co investujeme, se víceméně přidává k této částce.“ Ministerstvo kultury také podpoří Národní muzeum Sicán a zrekonstruuje katedrálu a kapli La Verónica v Chiclayo. Muzeum Tumbas Reales de Sipán bude rozšířeno.

Prezentace Cesty papeže Lva XIV.

Pocta peruánskému papeži

Prezidentka Peru, Dina Boluarte, zdůraznila, že Cesta papeže Lva XIV. je poctou pobytu budoucího papeže Lva XIV. v Peru a „všem věřícím mužům a ženám, kteří byli světlem ve svých komunitách“. „Tato cesta,“ řekla prezidentka, „nevede jen po silnicích a kostelech, ale prochází pamětí, vírou a nadějí lidu, který nikdy nepřestal snít a dnes může s hrdostí říci: máme peruánského papeže“.