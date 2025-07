Kolaps Gazy a selhání mezinárodního společenství

Agentury OSN varují před bezprostředním kolapsem, zatímco pokračují bombardování, hlad a nucené vysídlování.

Francesca Merlo, Vatikán



Po 21 měsících izraelské ofenzívy v Gaze humanitární agentury varují před bezprostředním kolapsem operací. To málo pomoci, které se dostává k lidem, kteří v pásmu zůstali, hrozí, že bude zcela zastaveno. Mezitím roste počet obětí mezi civilisty. V neděli bylo při izraelských útocích zabito nejméně 95 Palestinců, včetně dětí, které chodily pro vodu, a lidí na trhu v Gaze.

Agentura OSN pro pomoc a práci (UNRWA) potvrdila smrt dalšího podvyživeného kojence, zatímco osm agentur OSN signalizovalo, že bez paliva může jejich záchranná práce brzy skončit. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze nyní hlásí více než 58 000 mrtvých a 138 000 zraněných od začátku války 7. října 2023.

Vysoký a stále rostoucí počet obětí není překvapením, vzhledem k tomu, že izraelská armáda zintenzivnila bombardování. V pondělí ráno, 14. července, oznámila více než 100 nových leteckých útoků za posledních 24 hodin. Pozemní operace pokračují také v severní části Gazy. Pomoc je nedostatečná a pokusy o její získání se ukázaly jako smrtelné, když v neděli byli poblíž humanitárního centra v Rafahu zabiti dva lidé. Jsou to nejnovější oběti z mnoha dalších, které padly od té doby, co se do situace vložila kontroverzní americká a Izraelem podporovaná Gaza Humanitarian Foundation poté, co byly jiné agentury zakázány nebo jim byl zablokován vstup do pásma.

Mezinárodní společenství čelí rostoucímu tlaku, aby zasáhlo. Šéf UNRWA Philippe Lazzarini varoval 11. července, že Gaza se stala „hřbitovem dětí a hladovějících lidí“ a označil blokádu pomoci za „krutý a machiavellistický plán na zabíjení“.

Obavy o budoucnost Rafahu

Rostou také mezinárodní kritiky kontroverzního plánu Izraele vybudovat v Rafahu „humanitární město“. Navrhovaný tábor by na troskách města poskytl přístřeší desítkám tisíc vysídlených Palestinců. Podle izraelských médií by výstavba mohla trvat více než rok a stát až 15 miliard dolarů.

Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert tento plán veřejně odsoudil a označil jej za formu etnických čistek. „Je to koncentrační tábor,“ řekl deníku The Guardian a varoval, že takové zařízení, do kterého je vstup vynucený a odchod omezený, by pod záminkou humanitární péče zbavilo Palestince jejich svobody a důstojnosti. Opozice se k tomuto názoru připojila a uvedla, že Izrael riskuje nenapravitelné morální poškození.

Lidskoprávní organizace a představitelé OSN varují, že město by fakticky uvěznilo Palestince bez soudního řízení a možnosti volby a proměnilo infrastrukturu pro pomoc v nástroj kontroly. Podle nich je tento plán neslučitelný s mezinárodním právem a lidskou důstojností.

Jedná se o práva, která svět kdysi přísahal chránit – práva, která byla těžce vybojována v období koloniální nadvlády, apartheidu a dvou zničujících světových válek. Jsou zakotvena v zakládajících dokumentech Organizace spojených národů, ve Všeobecné deklaraci lidských práv a ve společné naději, že už nikdy nebudou celé populace vystaveny tak systematickému zbavování lidskosti.

V dnešní Gaze jsou však tyto sliby nadále porušovány.